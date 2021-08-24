Виолончелистка Сильвия Ильвес: «Даже советское время было более гуманно!»

Названная новой Балтийской сетью акция протеста, приглашала людей присоединиться независимо от их взглядов, но основная цель мероприятия была в духе антипрививочных настроений: «Мы за свободу от вакцинации. Каждый имеет право на неприкосновенность своего тела». Организаторы добавили, что они поддерживают прозрачную науку и открытую и честную статистику, пишет Postimees.

Социальные сети переполняют впечатления

Сегодня соцсети гудят от переполняющих эмоций впечатлений участников мероприятия. В Facebook даже создали отдельную группу, чтобы поделиться материалом, записанным вчера вечером в ходе демонстрации. Видео ниже, например, стало довольно популярным.

Тийт, который принимал участие в мероприятии в Вильянди, описывает вчерашнюю ночь так: «На дороге были также и пустые участки, потому что не было никого, кто координировал бы и распределял собравшихся на более длинные участки. В то же время люди собирались в большие группы, что также имело смысл, потому что они хотели вдохновлять друг друга. Настроение было чудесное! Проезжающие машины сигнализировали. Вышло очень много молодых людей! Все были трезвыми, а в атмосфере царило праздничное настроение». Мужчина добавил в публикации в соцсети, что все, кто недооценивает важность произошедшего, глупы.

На мероприятии также присутствовала известная виолончелистка Сильвия Ильвес, которая ранее несколько раз участвовала в акциях протеста и делилась своими мыслями с другими через социальные сети.

«Сегодня мы должны защитить то, что даже важнее свободы: собственное здоровье! Мои родители, которые помнят советское время, с грустью признаются, что даже в советское время было более гуманно. У всех нас есть свои обязанности и задачи, но, если мы не объединимся сейчас, у нас вскоре не останется причин выполнять свои обязанности», - сказала она.

«Моя мама очень хорошо помнит Балтийскую цепочку, которая состоялась 32 года назад, и теперь она вновь участвовала, потому что считает это важным. В советское время ее уволили с должности учителя за преступление: она водила своих учащихся в церковь, чтобы они спели в канун Рождества! Но это обусловлено тем, что к религии было предвзятое отношение. А сегодня она говорит, что даже во времена СССР не было такого давления, когда были инициированы глобальная дискриминация и репрессии», - продолжила Ильвес.

«Сегодня увольнение ждет тех, кто хочет сохранить свое тело в чистоте от инъекции и защитить своих близких от вакцины, распространяющей вирус! Я искренне верю и надеюсь, что уже сейчас мы сможем противостоять абсурдно больному восприятию мира, когда религия разрешена, но запрещено быть здоровым человеком!»

«Проснись, дорогой человек! Не поддавайтесь издевательствам, не поддавайтесь пропаганде, не принимай уничтожение своей свободы! Не ведись на социальное разделение! Не запугивай своего соседа! Пусть имеют равные права и привитые и непривитые люди! Давайте держаться вместе», - призвала прекрасная виолончелистка в Instagram.

В интервью, данном в начале апреля, Ильвес заявила, что фактически не планирует участвовать в демонстрациях. «Когда я впервые приехала сюда с маленькими детьми, у меня был с собой инструмент, и я подумала, что если возможно, то смогу сочинять музыку для людей», - объяснила он причины своего пребывания на протестах на Тоомпеа.