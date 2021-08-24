А вы тоже так делаете? В мире растет количество лунатиков, пишущих во сне сообщения

Мобильный лунатизм - состояние, когда спящий человек на автомате набирает текст без смысла и шлет его либо своим контактам, либо на хаотично набранный номер. По словам Дэвида Канненгтона, доктора из центра нарушений сна в Мельбурне, данному заболеванию сильней всего подвержены деловые люди.

Их рабочий день чаще всего ненормированный и может длиться круглые сутки, а потому даже во сне мозг испытывает трудности с переключением и снижением концентрации внимания. В результате он машинально приказывает организму выполнять наиболее привычные действия, к которым в большинстве случаев относятся звонки людям или отправка смс.

Человек, страдающий мобильным лунатизмом, не контролирует свои действия и утром не способен вспомнить текст, который рассылал. Также многие лунатики испытывают частые головные боли, впадают в состояние депрессии и депривации сна в целом.

Чтобы избавиться от столь неприятного недуга, ученые советуют днем поменьше использовать мобильный телефон, а ночью и вовсе его отключать.



