Названа сумма, которую Ольга Бузова вложила в раскрутку экс-жениха Давида Манукяна

Даже спустя полгода после расставания Ольга Бузова и Давид Манукян продолжают подогревать интерес публики новыми дозами откровений о своих отношениях. Пара то посвящает друг другу треки, которые выпускают тут же, не отходя от кассы; то делает недвусмысленные намеки; то раздает интервью о своей несчастной любви... В последнем особенно преуспел Дава: он, как заправская звезда, с завидной регулярностью ходит по эфирам и из раза в раз повторяет, как боролся за отношения с Бузовой и мечтал о большом доме, наполненным детским смехом.

Однако, далеко не все, что говорит блогер, соответствует действительности. Так, последнее интервью Манукяна в гостях у Иды Галич разобрала известный эксперт по лжи и физиогномист Светлана Филатова. Эфир вызвал у профайлера бурю негодования: «Манукян врет на каждом шагу! У него настолько все примитивно – этот персонаж рассчитан на каких-то инфузорий-туфелек!». И действительно, если обычно Филатова разбирает ложь и манипуляции по едва заметным жестам-маркерам, то в случае с Давой хватило просто внимательного разбора речи: его фразы, интонации, слова-паразиты и скудный словарный запас с потрохами выдавали истинные чувства.

Во-первых, в течение всего разговора с Галич гость повторял о собственном успехе, которого добился якобы сам, без чьей-либо помощи, спустя всего 3,5 года после приезда в Москву из Новосибирска. Так, сейчас в instagram экс-жениха Бузовой 14 миллионов подписчиков, а стоимость рекламной публикации колеблется от 500 тысяч до 2 миллионов рублей (5700 - 23080 евро). При этом Дава привык считать деньги, потраченные на девушек: по его словам, в последних отношениях (это про Бузову, которую он ни разу не назвал по имени) расходы на подарки доходили до 5 миллионов (57695 евро) в месяц. «Мне таких дорогих подарков ни разу не делали», – потупив взгляд, признался блогер.

Однако, профайлер Светлана Филатова оказалась категорически с этим не согласна: мол, прибедняясь, блогер пытается манипулировать аудиторией, хотя на самом деле та же Бузова вложила в него массу сил, времени и личной популярности, которые легко можно конвертировать в деньги.

«Давайте посчитаем: по словам Манукяна, средний рекламный пост в Instagram стоит 1 миллион рублей (11540 евро), для удобства будем считать это дневным заработком: один день – один пост – один миллион рублей, – рассудила Филатова. – На момент встречи с Ольгой у него было 7 миллионов подписчиков, у нее - 17 миллионов. Таким образом, Бузова, как более популярная персона, делала рекламу Даве. Каждый день он мелькал на ее странице совершенно бесплатно. Таким образом, по миллиону в день он экономил на рекламе. Можно сказать, что каждый месяц Ольга вкладывала в жениха по 30 миллионов, а всего за 18 месяцев - 540 миллионов рублей (6 231 160 евро). Он же потратил на нее максимум 90 миллионов рублей (1 038 530 евро), а значит, 450 миллионов (5 192 630 евро) остался должен. Не пора ли Ольге взыскать с него эти деньги?

Кроме того, по мнению эксперта по лжи, жених никогда не любил Ольгу и даже испытывал к ней отвращение. Главным для блогера всегда была собственная раскрутка, а Бузову с ее армией подписчиков он рассматривал лишь как рабочую лошадку, которая привезет его к вершине успеха.

«Послушайте сами: Дава красиво заявляет, что сделал предложение на третий месяц знакомства. Но уже через пять минут на вопрос: "Каково это – быть бывшим парнем Ольги Бузовой?" выходит из себя и начинает говорить честно», – отметила профайлер. «Почему он ее не любил? Во-первых, по его словам, расставание с Ольгой далось ему несложно. Во-вторых, ему сейчас абсолютно параллельно на эти отношения. Могла ли так быстро пройти любовь? В-третьих, разговор о бывшей он переводит на собственный коммерческий успех – это ему куда интереснее. И в четвертых, нет ни слова благодарности Ольге».

Кроме того, по реакциям Манукяна эксперт пришла к выводу, что он действительно мог поднимать руку на свою знаменитую подругу: слишком уж быстро блогер ответил «нет» на вопрос о побоях, а значит, ответ был заготовлен. Также о вранье говорит и рука, потянувшаяся к лицу: герой интервью хотел спрятать от публики свои истинные эмоции.



