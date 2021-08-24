Умер самый высокий человек в США
Игорь Вовковинский родился в Украине и умер в возрасте 38 лет от болезни сердца. В детстве он переехал в США и стал там самым высоким человеком, сообщает агентство AP.
Игорь Вовковинский родился в Украине и умер в возрасте 38 лет от болезни сердца. В детстве он переехал в США и стал там самым высоким человеком, сообщает агентство AP.
Вовковинский скончался в пятницу в клинике Мэйо в Рочестере, штат Миннесота, сообщила его семья.
В 1989 году Вовковинский отправился на лечение в клинику Мэйо. Из-за опухоли его гипофиз секретировал повышенное количество гормона роста. В зрелом возрасте рост Вовковинского достиг 2 м 34,5 см.
В силу своего роста Вовковинский часто был в центре внимания. Он участвовал в популярном телешоу The Dr. Oz Show, а в 2009 году был замечен президентом США Бараком Обамой во время предвыборной кампании, потому что носил рубашку с надписью "Самый большой сторонник Обамы в мире".
В 2013 году Вовковинский вынес на сцену конкурса "Евровидение" представителя Украины.
В возрасте 27 лет Вовковинский был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокий из живущих в США людей.