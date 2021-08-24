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Какие зависимости присущи разным знакам Зодиака? Рыбы - точное попадание!

Алкоголь. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

У каждого из нас есть свои слабости и зависимости. Кто-то не может устоять перед соблазном съесть шоколадное пирожное. Хватает и тех, кто не в состоянии отказаться от сигареты или рюмки спиртного. А есть и обуреваемые азартом или шопоголизмом люди. Оказывается, каждому знаку Зодиака присущи свои слабости. Какие именно, нам поведают астрологи, пишет Dvorec.ru.

Овнам присуще некое безрассудство. Они склонны совершать необдуманные и даже рисковые поступки.

А еще у многих представителей этого зодиакального знака есть пристрастие к кофе. Отличает их и увлечение алкогольными напитками. Они считают, что распитие спиртного помогает им снять эмоциональное напряжение, расслабиться и отвлечься от проблем. По этой причине среди Овнов встречается немало тех, кто страдает от алкогольной зависимости.

Тельцу свойственна страсть к азартным играм. Ему сложно остановиться, делая ставки в надежде сорвать крупный куш.

Помимо азарта, этого члена зодиакального семейства отличает любовь к веселому времяпрепровождению. Он обожает находиться в компании друзей, стремится проводить с ними как можно больше времени. Сочетание этих двух слабостей может привести Тельца к очень плачевным последствиям.

Близнецов отличает зависимость от гаджетов, социальных сетей, онлайн-развлечений. Им сложно возвращаться из виртуального мира в реальную жизнь. Близнецы зависимы от гаджетов

Раков характеризует сердечная привязанность к семье и друзьям. Они тяжело переживают ссоры с дорогими им людьми, принимают близко к сердцу происходящие с ними неприятности, активно участвуют в их жизни. Эти представители зодиакального круга порой бывают настолько увлечены судьбой родственников и знакомых, что забывают о необходимости устроить свое собственное счастье.

А еще у Раков есть склонность заливать свои печали алкоголем.

Для того чтобы быть счастливыми, Львам необходимо постоянно слышать комплименты, слова одобрения, лестные отзывы о себе. Они настолько нуждаются в чужом одобрении, что готовы ради него совершать неразумные поступки.

А еще представители этого знака Зодиака — те еще модники. Они постоянно беспокоятся о своем внешнем виде и тратят немало денег на обновление гардероба, косметические средства и бьюти-гаджеты. Среди Львов найдется немало шопоголиков.

Деву отличает страсть к поддержанию чистоты и порядка. Ее выводит из себя все, что не вписывается в установленные ею же рамки. А еще этого члена зодиакальной семьи можно назвать скупым: он очень дорожит принадлежащими ему ценностями.

Человека, родившегося под знаком Весы, можно назвать увлекающейся натурой. Для него хобби и досуг являются важнейшими аспектами жизни. Он настолько зависим от любимых занятий, что ради них может пренебречь своими близкими. А еще он весьма непостоянен — меняет собственные увлечения, как перчатки.

Скорпиона отличает зависимость от любви. Все, что он делает и чем живет, завязано на этом чувстве. Порой человек, родившийся под этим знаком Зодиака, ведет себя неадекватно и ради любви совершает безрассудные поступки. Он напрочь забывает о чувстве меры.

Стрельцу свойственна жажда богатства. Он мечтает о том, чтобы купаться в роскоши, жить на широкую ногу. Ради достижения заветной цели этот представитель зодиакального круга способен на многое. Он работает на износ, отказывает себе во всем, лишь бы разбогатеть. Но, к сожалению, Стрельцам редко удается достичь желаемого. Их одержимость богатством идет им во вред: отнимает силы, время, здоровье, портит отношения с окружающими.

Козерогу свойственно постоянно искать одобрения у того, кого он считает для себя авторитетом. Людьми, покровительствуемыми этим зодиакальным созвездием, движет желание добиться высокого положения в обществе. Они очень честолюбивы. Им необходимо ощущать собственную значимость, быть уважаемой и статусной персоной в глазах своего окружения.

Водолея можно назвать зависимой от адреналина особой. Он готов рисковать собственным здоровьем и даже жизнью ради получения новой порции острых ощущений. Такая бесшабашность нередко оборачивается для этого представителя зодиакального круга неприятностями и даже переломом костей.

Рыбы, по мнению астрологов, больше, чем другие члены зодиакального семейства, склонны к алкоголизму. Они ищут в спиртном утешение, топят в нем свои проблемы и печали.

Зная, какие слабости и зависимости присущи разным знакам Зодиака, можно научиться лучше понимать свое окружение. Эта полезная информация, подсказанная нам астрологами, поможет вовремя «диагностировать» проблему и помочь в ее решении тому, кто нам близок и дорог.


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