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Таллинн в кино и кино в Таллинне: самые известные советские фильмы, снятые в эстонской столице

Кадр из фильма "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей" ФОТО: Скриншот видео Youtube

Эпоха крестовых походов, рыцари и мушкетеры, средневековая Англия, Фландрия, Франция, сказочный Зурбаган... От детской сказки до мира взрослых игр, от военных событий до фантастических открытий! Захватывающий и завораживающий мир кино оживает на улочках Таллинна.

Таллинн очень разный, потому что впитал в себя целые эпохи. Он – живой участник многих событий, декорация, которую легко поменять и сыграть новую роль.

Прогуляйтесь мысленно по улочкам и дворикам средневекового Таллинна и окунитесь в эпоху киноприключений литературных героев Андерсена, Дюма, Конан-Дойля, Аксенова и многих других!

Представляем лишь небольшую часть фильмов, по местам съемок которых вы сможете прогуляться в Таллинне, пишет Visittallinn.

Сталкер

1979, режиссёр Андрей Тарковский

Советский фантастический фильм-притча, снятый на киностудии " Мосфильм" по мотивам повести "Пикник на обочине" братьев Стругацких.

Этот фильм, получивший Специальную премию экуменического жюри для внеконкурсного фильма на МКФ в Каннах в 1980 году, повлиял на развитие всего мирового кинематографа.

Действие происходит в вымышленном времени и пространстве: у героев нет имён - только прозвища.

«На некой территории двадцать лет назад было зарегистрировано падение метеорита. В районе падения начали происходить аномальные явления, стали пропадать люди. Место получило название «Зона», и поползли слухи о некоей таинственной комнате, где могут исполняться желания: самые заветные, самые искренние, самые выстраданные. Зону оцепили военными кордонами и обнесли колючей проволокой".

Городские сцены снимались в самом центре Таллинна, в квартале Ротерманни, среди полуразрушенных промышленных построек начала 20го века, принадлежащих когда-то фабрикантам Ротерманнам. Сейчас это один из самых интересных и оригинальных кварталов Таллинна, сохранивший свою уникальную историю и дополнившийся современной жилой застройкой. Хотя в некоторых его частях еще угадываются кадры из фильма, где Сталкер на «лендровере» вывозит в Зону Писателя и Профессора, скрываясь от полицейских. Не зря один из проулков квартала носит имя «Stalkeri käik» или «Проулок Сталкера».

Съёмки проходили и на полуострове Копли, где было много индустриальных зданий начала 20го века, подъездные железнодорожные пути. У морской гавани, на фоне старых кораблей на несколько минут в фильме появляется модный автомобиль, за рулем Дама, собеседница Писателя. Эту роль исполнила эстонская фотомодель и актриса Файме Юрно, которая участвовала в демонстрациях моды и на московских подиумах. В 1970-1980-х её фото печатали в знаменитом на весь Союз журнале мод "Силуэт", издававшемся Таллинским домом моделей, где она работала манекенщицей.

Переход в Зону был снят у таллиннской центральной городской электростанции, откуда с 1913 года началось в свое время массовое использование электроэнергии в Эстонии. Но в конце 70-х она сильно обветшала и имела заброшенный вид. Около ее котельной, где снимался эпизод с заставой ООН, на трубе до сих пор осталась надпись «UN» (United Nations).

В 2006 году на трубе была повешена памятная табличка на эстонском и английском языках о том, что в этом месте снимали фильм «Сталкер» .

В основании той трубы сейчас действует модный ресторан Korsten Armastus & Hea Toit (в переводе «Труба, любовь и хорошая еда»). Ныне старая котельная - это «Котел Культуры», креативная зона современности и сегодняшний мультифункциональный центр мероприятий, творческой индустрии, который организует и проводит различные фестивали, концерты, выставки, конференции, мастер-классы. Также здесь находилась штаб-квартира во время председательства Эстонии в Европейского союзе в 2017 году.

Натурные съемки Зоны проводились в 25 километрах от Таллинна, на территории старой электростанции на реке Ягала, взорванной ГЭС Линнамяэ, не работавшей с 1941 года.

Приключения желтого чемоданчика

1970, режиссёр Илья Фрэз

«Когда веселый ветер играет с облаками,

то верьте иль не верьте, но сказка рядом с вами.

Я знаю, есть у ветра веселая игра :

На крышах, на крышах он крутит флюгера».

Когда звучит голос Олега Анофриева, напевающий эту веселую песенку, сразу мысленно переносишься в счастливое солнечное детство, наполняешься радостью, и с удовольствием пересматриваешь фильм «Приключения желтого чемоданчика».

В самом его начале мы видим мастера, устанавливающего флюгер на крыше дома. Мы сразу попадаем в Таллинн. Ведь из всех старинных городов только в Таллинне со средних веков и до наших дней сохранилась традиция устанавливать флюгера.

Хотя в фильме речь совсем не о флюгерах, а о воспитании характера, смелости и дружбе, но все равно, красочные картинки Старого города, черепичные крыши с придуманными флюгарками - «кошками» и «мышками», «кораблями» и «птицами» - радуют глаз.

Дети запускают воздушного змея над улицей Rüütli. Пробегают по улочкам Таллинна «беспечные растяпы». На улице Длинная нога (Pikk jalg) у них унесло ветром шляпы, одна из них приземлилась на голову ратушному «дракону», другая - на статую Таллиннского Дома искусств, остальные полетели и покатились по Аптечной улице (Aapteegi). Ветер-шутник создает вихрь у Ратушной аптеки, заставляя убегать влюбленную парочку, треплет волосы девушки, спускающейся по улице Короткая нога (Lühike jalg), закрывает кленовым листом рот доктору, спешащему в «Детскую поликлинику» на углу Ратушной площади и улицы Kinga.

Большую часть фильма снимали в новостройках района Мустамяэ.

Три толстяка

1966, режиссёры Алексей Баталов и Иосиф Шапиро

Действие картины происходит в неназванном сказочном городе. Но, конечно, мы быстро узнаем Таллинн, по красивому виду на город со смотровой площадки Кохтуотса.

Это режиссерская работа Алексея Баталова, более известного по своим киноролям. В этом фильме он исполнил главную роль гимнаста Тибула. Ради небольшого эпизода, где Тибул, убегая от стражников, идет по тросу над площадью, актёр год обучалсяхлждению по канату и прочим цирковым трюкам.

Киношный трюк теперь пытаются возродить местные жители.

В Дни Старого города, которые проходят в Таллинне в первые выходные июня, порой можно увидеть канатоходцев, шагающих по тросу, укрепленному между старинными зданиями.

Пустынная улочка Kooli, по которой бежали «мятежники», и сейчас выглядит как историческая театральная декорация. Когда идешь по ней, подходя к высокому дому № 21 на улице Laboratooriumi, кажется, что актриса Рина Зеленая, тетушка доктора Гаспара, снова выглянет из окошка и будет кричать на весь двор: «Доктор, наденьте галоши, я слышала гром!»

Этот жилой дом, пристроенный к крепостной стене, давно хорошо отремонтирован, но над дверным входом оставили все ту же милую роспись в виде солнышка, как было в кино.

Один из самых ярких эпизодов фильма – полет продавца на воздушных шарах над крышами Старого города, над таллиннской городской стеной.

«Караул!», – кричал продавец, дрыгая ногами и падая затем в огромный торт, – «Это было незабываемо!»

Проданный смех

1981, режиссёр Леонид Нечаев

Двухсерийный музыкальный телефильм снят в Таллинне и Эстонии по мотивам сказки Джеймса Крюса "Тим Талер, или Проданный смех".

Узнаваемых мест множество.

Вот ливень застал мистера Треча и Тима в переулке Катарины, а снова они встретились на руинах монастыря Св. Биргитты в Пирита.

Задорную песню поют отец Тима и детвора на задворках Таллиннского городского театра. Под нее танцуют на улицах Kooli и Aida.

Незадачливые герои фильма, устроившие погоню за Тимом Талером, оказываются на Длинной ноге (Pikk jalg) и Короткой (Lühike jalg), а затем мчатся по улице Sauna.

Старинный автомобиль с преследователями выезжает на улицу Rataskaevu к порогу отеля с тем же названием, что в переводе с эстонского языка означает «Колесной колодец». Хотя самого колодца в фильме мы не видим.

Но незадолго до съемок во время земляных работ исторический колодец XIV века, давший название месту, был случайно обнаружен. Через пару лет его решили восстановить.

В кадрах фильма 1981 года мы его еще не видим, а вот к середине 1980-х годов его интересный внешний облик беседки с колесом возрожден. И по нему теперь можно узнавать, когда снимались фильмы в нашем в городе, до начала 1980-х или после. Так в фильмах «Визит Дамы», «Мушкетеры 20 лет спустя», «Кобра» колесный колодец уже находится в кадре.

Что же касается гостиницы St.Petersbourg – она старейшая в городе. Была построена по заказу русского купца Моисея Проколова и торжественно открыта 1 марта 1850 года. Правда, не раз меняла свое название на Петроград, Таллинн, Тооме, Ратаскаеву. Затем была в ведомстве Совета Министров ЭССР: отель использовали для размещения чиновников и государственных деятелей, среди которых был и Генеральный секретарь СССР Леонид Ильич Брежнев.

После реконструкции 1999 года ей вернули первоначальное название, а после обновления интерьеров в 2014 отель получил статус бутик люкс.

Собака Баскервилей

1981, режиссер Игорь Масленников.

«Да, места выглядят невесело, джентльмены, ну ничего, не пройдет и полугода, я думаю провести сюда электричество», – рассуждает Сэр Генри Баскервиль, впервые подъезжая к своему родовому поместью.

На самом деле Баскервиль-холл изображали два таллинских замка.

Из окна Замка Глена пленница Хьюго спускалась из окна по плющу, здесь же обнаружили тело сэра Чарльза.

А у парадного входа в замок Орлова-Давыдова в Пирита, где в наши дни располагается филиал Эстонского исторического музея, дворецкий приветствует своего нового хозяина: « Добро пожаловать, сэр Генри, в Баскервиль холл!». Именно здесь в первый раз происходит знакомство сэра Генри с фамильным гнездом.

В Старом городе съемки происходили в основном на двух улицах: по узкой Hobusepea Сэр Генри и доктор Мортимер движутся в сторону отеля, рассматривая витрины, за ними из-за угла наблюдают Шерлок Холмс и доктор Ватсон.

Тут же проезжает неизвестный в кэбе. На дальнем плане - фасад Канутской гильдии.

Контора Батлера, куда заходят Холмс и Ватсон, расположена в здании на улице Pikk. Сейчас там находятся помещения посольства Российской Федерации. Красивый особняк югенд стиля был построен в начале 20 века архитектором Жаком Розенбаумом как доходный квартирный дом.

А вот «гримпенскую трясину» сейчас не узнать: в конце 20-го – начала 21-го века здесь появились новостройки района Мустамяэ.

А другие уголки «графства Девоншир» можно увидеть в живописных местах Эстонии.

Вариант „Омега“

1975, режиссёр Антонис-Янис Воязос.

Героико-приключенческий фильм, в основе которого лежит документальный материал о действиях советской разведки в Таллинне. Также документально показан и город.

На фоне смотровой площадки Кохтуотса идет пересказ предыдущей серии, на площади Старого рынка мы видим табличку с названием по-эстонски Vana väljak, у замка Тоомпеа выгуливает собаку разведчик Абвера Шлоссер.

«Красивый город Таллинн... Не правда ли? Вы знаете его историю?...» - звучит голос главного героя в исполнении Олега Даля. Далее - фактически экскурсию по Старому городу проводит советский разведчик Сергей Скорин.

Свой рассказ он начинает, спускаясь по улице Pikk jalg (: Длинная нога). Вместе с ним мы разглядываем крепостную стену, башни Нунне и Сауна, оказываемся у Больших морских ворот, попадаем в Биржевой проход и видим очертания церкви Святого Духа.

«Экскурсия» заканчивается у церкви Олевисте встречей – так по плану задумано разведчиком.

Выше Радуги

1986, режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич

«Засыпает синий Зурбаган...» - с исполнения этой песни в кинофильме «Выше Радуги» началась популярность юного Владимира Преснякова.

А где же эта загадочная страна? Где шумит море и живут сирены?

Вырастает облик Таллинна, набережная Пирита.

На безлюдной Ратушной площади в вечернем сумраке танцуют мальчик и девочка, и с ними вместе учащиеся Таллиннского балетного училища.

Двигаются стрелки часов на церкви Святого Духа. На улице Toom-Rüütli «юная Ассоль» встречается с двумя трубочистами.

Напротив кинотеатра Sõprus разыгрывает представление с кошками знаменитый Юрий Куклачев. Сейчас на этом месте стоит скульптура трубочиста.

Не случайно для съемок фильма «Выше Радуги» был выбран именно Таллинн – морской город, спортивный город, где в 1980 году прошла Олимпийская парусная регата. Это и город-сказка, и фантазия–декорация, город спортивных побед, мечты и реальности!

Гардемарины

«Гардемарины, вперед!» (1987) и «Виват, Гардемарины!» (1991). Режиссер Светлана Дружинина.

«Гардемарины, вперёд!» —первый из серии фильмов Светланы Дружининой о российских гардемаринах XVIII века, снятый по роману Нины Соротокиной "Трое из Навигацкой школы". Фильм о дворцовых переворотах, о настоящей дружбе, любви и предательстве.

Съемки происходили в Москве, Санкт-Петербурге, Твери и Таллинне.

Трое верных друзей мчатся в Ревель: сосновый лес, мельницы-ветряки музея под открытым небом, перед ними въезд в Старый город, Башенная площадь, улица Laboratooriumi.

Звучит девиз: «Не вешать нос, Гардемарины!»

После успеха первого фильма вышел второй - «Виват, Гардемарины!»

И снова Таллинн.

Зимний Старый город, маленькие домики в снегу, в Саду датского короля ссорятся юная принцесса Фике (Кристина Орбакайте) и ее мать (Людмила Гурченко).

В основе второй части авантюрно-приключенческого фильма о гардемаринах лежит исторический факт — приезд в Россию инкогнито в 1744 году Софьи Фредерики Ангальт-Цербстской, невесты наследника престола Петра III, будущей императрицы Екатерины II.

Визит Дамы

1989, режиссер Михаил Козаков.

Голос Казакова звучит за кадром: «Автор так определяет место действия: «Маленький, обнищавший городок Гюллен где-то на задворках Европы...»

На экране появляется мальчишка – разносчик газет, который кричит на всю улицу «Гюлленский наблюдатель… Гюлленский наблюдатель». Он бежит по улицам Старого Таллинна: Olevimägi, затем поворачивает на Pikk, и нам слышится вслед не «Гюлленский», а «Таллиннский» наблюдатель…

Еще в самом начале ленты мы узнаем водопад Кейла-Йоа и сразу переносимся на Тоомпеа, на смотровую площадку Кохтуотса.

Ну, а потом для гостьи – миллиардерши сам мэр города проводит экскурсию. От приметной православной часовни на развилке улиц Pikk и Olevimägi отправляется роскошный автомобиль, конечно же, на любимую всеми «киношниками» улочку Катарины, на этот раз к лавке Альфреда Илла.

Далее по ходу экскурсии мы узнаем о церкви Нигулисте, о фонтане, который совсем иссяк (колодец на улице Rataskaevu), о музее, распродающем картины (Kohtu 6, Здание президиума Академии наук).

Мушкетеры двадцать лет спустя

1992, режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич.

Cъемки первой части знаменитых «Мушкетеров...» проходили во Львове и Одессе.

А вот через двадцать лет, помудрев, мушкетеры перебрались в Эстонию: средневековый город Таллинн и его предместья как нельзя лучше передали атмосферу французской старины.

Атос приобрел Вазалеммаский замок в окрестностях Таллинна, Портос оказался в царских аппартаментах – Кадриоргском дворце, который строился по велению Петра Первого. И, не поскупясь, купил еще и замок Гленав прекрасном таллиннском парке.

Арамис обитал в разных монастырях Эстонии.

А Д'Артаньян - в самом центре Старого города, недалеко от Ратуши, в доме напротив колесного колодца. Правда, на какое–то время был заточен в башню Толстая Маргарита вместе со своим другом Портосом.

На таллиннской улице Pikk jalg (: Длинная нога) весело раздавался рефрен: «Пора-пора-порадуемся на своем веку...» А у современного отеля «St.Petersbourg » прозвучало сакраментальное:

- Друзья, мы встретимся! Обязательно, встретимся!

- Когда же?

- Ну... лет через двадцать, или хотя бы через десять! Но мы встретимся, обязательно, встретимся!

Мертвый сезон

1968, режиссер Савва Кулиш

«Мёртвый сезон» стал первым советским фильмом, посвящённым деятельности советской разведки в период "холодной войны". Сценарий был написан на основе материалов, предоставленных КГБ. Прототипом главного героя послужил знаменитый советский разведчик Конон Молодый.

Фильм снят на киностудии «Ленфильм» при обширном участии прибалтийских актёров, большинство из которых составляли эстонцы. И основная натура была снята именно в Эстонии.

По сюжету фильма для помощи службам КГБ в опознании военного преступника в курортный немецкий городок приезжает бывший узник концлагеря, актер Иван Савушкин. Курортным местом стал Таллинн, его каменистые и песчаные пляжи, дороги, домики у прибрежного леса.

Поздняя осень. Савушкин гуляет по малолюдным улочкам, выходит на маленькую площадь, в центре которой стоит высокая колонна-барометр.

С ним заговаривает местный житель:

- Этот барометр всегда показывает «Ясно». Редко кто приезжает в Даргейт в такое время. Октябрь, ноябрь — в наших краях мёртвый сезон.

- Вот и хорошо: тихо.

Только знаток архитектуры Старого Таллина угадает в этой площади Площадь Большой купеческой гильдии (Suurgildi plats), через которую бежит в сторону Вышгорода улица Pikk.

В реальности на этом месте барометра нет, он был установлен по замыслу съемочной команды.

Зато практически всеми узнаваем Домский собор. В сценах разоблачения доктора Хасса и Савушкина хорошо видны его интерьеры. Где еще может быть собрано такое огромное количество гербовых эпитафий, как не в этой старинной рыцарской церкви на Вышгороде. Удивительно интересное, редкой красоты и точности передачи настроения музыкальное оформление фильма. Это клавесинная музыка, близкая духу Старого Таллинна.

Интересен тот факт, что музыку к кинофильму написал князь Андрей Волконский, русский композитор и клавесинист, чей отец, князь Михаил Волконский родился в имении Кейла-Йоа (замок Шлосс-Фалль) близ Таллинна. Их талантливые потомки и сейчас живут в Эстонии.


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