Таллинн в кино и кино в Таллинне: самые известные советские фильмы, снятые в эстонской столице

Съемки происходили в Москве, Санкт-Петербурге, Твери и Таллинне.
Трое верных друзей мчатся в Ревель: сосновый лес, мельницы-ветряки музея под открытым небом, перед ними въезд в Старый город, Башенная площадь, улица Laboratooriumi.
Звучит девиз: «Не вешать нос, Гардемарины!»
После успеха первого фильма вышел второй - «Виват, Гардемарины!»
Зимний Старый город, маленькие домики в снегу, в Саду датского короля ссорятся юная принцесса Фике (Кристина Орбакайте) и ее мать (Людмила Гурченко).
В основе второй части авантюрно-приключенческого фильма о гардемаринах лежит исторический факт — приезд в Россию инкогнито в 1744 году Софьи Фредерики Ангальт-Цербстской, невесты наследника престола Петра III, будущей императрицы Екатерины II.
Визит Дамы
1989, режиссер Михаил Козаков.
Голос Казакова звучит за кадром: «Автор так определяет место действия: «Маленький, обнищавший городок Гюллен где-то на задворках Европы...»
На экране появляется мальчишка – разносчик газет, который кричит на всю улицу «Гюлленский наблюдатель… Гюлленский наблюдатель». Он бежит по улицам Старого Таллинна: Olevimägi, затем поворачивает на Pikk, и нам слышится вслед не «Гюлленский», а «Таллиннский» наблюдатель…
Еще в самом начале ленты мы узнаем водопад Кейла-Йоа и сразу переносимся на Тоомпеа, на смотровую площадку Кохтуотса.
Ну, а потом для гостьи – миллиардерши сам мэр города проводит экскурсию. От приметной православной часовни на развилке улиц Pikk и Olevimägi отправляется роскошный автомобиль, конечно же, на любимую всеми «киношниками» улочку Катарины, на этот раз к лавке Альфреда Илла.
Далее по ходу экскурсии мы узнаем о церкви Нигулисте, о фонтане, который совсем иссяк (колодец на улице Rataskaevu), о музее, распродающем картины (Kohtu 6, Здание президиума Академии наук).
Мушкетеры двадцать лет спустя
1992, режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич.
Cъемки первой части знаменитых «Мушкетеров...» проходили во Львове и Одессе.
А вот через двадцать лет, помудрев, мушкетеры перебрались в Эстонию: средневековый город Таллинн и его предместья как нельзя лучше передали атмосферу французской старины.
Атос приобрел Вазалеммаский замок в окрестностях Таллинна, Портос оказался в царских аппартаментах – Кадриоргском дворце, который строился по велению Петра Первого. И, не поскупясь, купил еще и замок Гленав прекрасном таллиннском парке.
Арамис обитал в разных монастырях Эстонии.
А Д'Артаньян - в самом центре Старого города, недалеко от Ратуши, в доме напротив колесного колодца. Правда, на какое–то время был заточен в башню Толстая Маргарита вместе со своим другом Портосом.
На таллиннской улице Pikk jalg (: Длинная нога) весело раздавался рефрен: «Пора-пора-порадуемся на своем веку...» А у современного отеля «St.Petersbourg » прозвучало сакраментальное:
- Друзья, мы встретимся! Обязательно, встретимся!
- Ну... лет через двадцать, или хотя бы через десять! Но мы встретимся, обязательно, встретимся!
Мертвый сезон
1968, режиссер Савва Кулиш
«Мёртвый сезон» стал первым советским фильмом, посвящённым деятельности советской разведки в период "холодной войны". Сценарий был написан на основе материалов, предоставленных КГБ. Прототипом главного героя послужил знаменитый советский разведчик Конон Молодый.