Таллинн в кино и кино в Таллинне: самые известные советские фильмы, снятые в эстонской столице

Таллинн очень разный, потому что впитал в себя целые эпохи. Он – живой участник многих событий, декорация, которую легко поменять и сыграть новую роль.

Прогуляйтесь мысленно по улочкам и дворикам средневекового Таллинна и окунитесь в эпоху киноприключений литературных героев Андерсена, Дюма, Конан-Дойля, Аксенова и многих других!

Представляем лишь небольшую часть фильмов, по местам съемок которых вы сможете прогуляться в Таллинне, пишет Visittallinn.

Сталкер

1979, режиссёр Андрей Тарковский

Советский фантастический фильм-притча, снятый на киностудии " Мосфильм" по мотивам повести "Пикник на обочине" братьев Стругацких.

Этот фильм, получивший Специальную премию экуменического жюри для внеконкурсного фильма на МКФ в Каннах в 1980 году, повлиял на развитие всего мирового кинематографа.

Действие происходит в вымышленном времени и пространстве: у героев нет имён - только прозвища.

«На некой территории двадцать лет назад было зарегистрировано падение метеорита. В районе падения начали происходить аномальные явления, стали пропадать люди. Место получило название «Зона», и поползли слухи о некоей таинственной комнате, где могут исполняться желания: самые заветные, самые искренние, самые выстраданные. Зону оцепили военными кордонами и обнесли колючей проволокой".

Городские сцены снимались в самом центре Таллинна, в квартале Ротерманни, среди полуразрушенных промышленных построек начала 20го века, принадлежащих когда-то фабрикантам Ротерманнам. Сейчас это один из самых интересных и оригинальных кварталов Таллинна, сохранивший свою уникальную историю и дополнившийся современной жилой застройкой. Хотя в некоторых его частях еще угадываются кадры из фильма, где Сталкер на «лендровере» вывозит в Зону Писателя и Профессора, скрываясь от полицейских. Не зря один из проулков квартала носит имя «Stalkeri käik» или «Проулок Сталкера».

Съёмки проходили и на полуострове Копли, где было много индустриальных зданий начала 20го века, подъездные железнодорожные пути. У морской гавани, на фоне старых кораблей на несколько минут в фильме появляется модный автомобиль, за рулем Дама, собеседница Писателя. Эту роль исполнила эстонская фотомодель и актриса Файме Юрно, которая участвовала в демонстрациях моды и на московских подиумах. В 1970-1980-х её фото печатали в знаменитом на весь Союз журнале мод "Силуэт", издававшемся Таллинским домом моделей, где она работала манекенщицей.

Переход в Зону был снят у таллиннской центральной городской электростанции, откуда с 1913 года началось в свое время массовое использование электроэнергии в Эстонии. Но в конце 70-х она сильно обветшала и имела заброшенный вид. Около ее котельной, где снимался эпизод с заставой ООН, на трубе до сих пор осталась надпись «UN» (United Nations).

В 2006 году на трубе была повешена памятная табличка на эстонском и английском языках о том, что в этом месте снимали фильм «Сталкер» .