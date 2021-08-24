Искусство быть начальником: каждому боссу на заметку, читать обязательно!

Вы несколько месяцев или лет отработали на должности исполнителя. Всегда стремились делать свою работу на «отлично». Вы великолепно исполняли свои обязанности и знали все нюансы своей работы. Показали прекрасные результаты. В фирме по достоинству оценили ваши заслуги и предложили повышение - должность руководителя. Свершилось, вы - начальник!!!

Вы чувствуете подъем, энтузиазм. Вы искренне хотите, чтобы ваши подчиненные показали прекрасные результаты, поэтому делитесь с ними своим опытом. Но вдруг обнаруживаете, что подчиненные воспринимают вашу заботу, как вмешательство в их работу, они считают, что вы недооцениваете их, вмешиваетесь и мешаете. Они начинают закрываться, уходят от общения.

Руководство ставит вашему подразделению задачу, и вы понимаете, что качественнее и быстрее вас с ней никто не справится. И вам кажется, что лучше самому все сделать, чем целый час объяснять подчиненному, что нужно сделать, а потом еще и переделывать то, что он «наваял».

К вам поступает масса информации извне и масса запросов от подчиненных, ваших руководителей, начальников смежных подразделений, клиентов.... И в какой-то момент вы понимаете, что информации скопилось столько, что вы уже никогда не сможете ее переработать. А конца этому процессу «поступления» не предвидится. Вы работаете с 9 утра до 9 вечера, но это не спасает. Все равно все не успеть. Ситуация начинает выходить из-под контроля.

Более опытные коллеги, друзья, руководители и даже подчиненные начинают давать вам умные советы. Но вы, вместо благодарности, испытываете только раздражение. Накапливается усталость, все начинает валиться из рук. Запас энергии начинает иссякать под непосильным бременем. Усталость переходит в стресс, который сменяется состоянием полного изнеможения.

Знакомая последовательность событий? Существуют 3 способа реагирования на подобные ситуации.

Тактика «страуса»

Он прячет голову в песок. «Все идет, как идет. Все хорошо. Я не один такой. Это случается со всеми, значит, ничего страшного не происходит. Все само собой разрешится, все перемелется».

Он стремится переложить большую часть работы и ответственность на заместителей и толковых подчиненных. А сам уходит с головой в «общественно-полезную» деятельность, предпочитает «рабочие» тусовки реальной работе или переключается на домашние заботы. Такой начальник часто говорит о том, что люди большую часть времени проводят в офисе и массу энергии, времени и внимания направляет на организацию всевозможных праздников и культурных мероприятий, руководствуясь лозунгом «Чтобы люди шли на работу, как на праздник!»

Другой тип «страуса» почти все свое рабочее время уделяет расширению связей и увеличению контактов. Он постоянно в поиске, в офис забегает лишь спросить, как дела. Такой начальник передает свои контакты (часто бесполезные) подчиненным и требует отчета о том, как проведена работа именно с этим клиентом.