Тяжелобольной Зайцев отправился на лечение

83-летний тяжелобольной кутюрье рассказал журналистам издания Starhit, что решил прибегнуть к реабилитации в медицинском центре «Три сестры». Отмечается, что в учреждении он пройдет физическую терапию, эрготерапию и курс массажа.

По словам знаменитости, он планирует улучшить качество жизни, чтобы вернуться к работе. «Впереди множество процедур (...) Хочется лучше ходить, четче говорить. Все это просто необходимо, чтобы работать, общаться с друзьями и близкими», — высказался Зайцев.

В июне появились подробности о состоянии здоровья Вячеслава Зайцева. Дизайнер посетил светскую вечеринку, которая была организована в честь дня рождения его Дома моды. Сообщалось, что в ресторан его принесли на руках, поскольку он с трудом передвигается из-за болезни. Зайцев также не может самостоятельно есть — на ужине дизайнера кормили помощники.

Слава (Вячеслав Михайлович) Зайцев — российский модельер, уроженец города Иваново, выпускник Московского текстильного института. Эскизы первой коллекции, созданной им для экспериментально-технической швейной фабрики Мособлсовнархоза, были опубликованы в журнале Paris Match, и Зайцева узнали за границей. Работал в Доме моделей одежды на Кузнецком Мосту, руководил фабрикой индпошива №19.



