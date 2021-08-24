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Тяжелобольной Зайцев отправился на лечение

Вячеслав Зайцев. ФОТО: Anton Novoderezhkin/TASS

Российский модельер Вячеслав Зайцев, страдающий болезнью Паркинсона, отправился на лечение, передает Lenta.ru.

83-летний тяжелобольной кутюрье рассказал журналистам издания Starhit, что решил прибегнуть к реабилитации в медицинском центре «Три сестры». Отмечается, что в учреждении он пройдет физическую терапию, эрготерапию и курс массажа.

По словам знаменитости, он планирует улучшить качество жизни, чтобы вернуться к работе. «Впереди множество процедур (...) Хочется лучше ходить, четче говорить. Все это просто необходимо, чтобы работать, общаться с друзьями и близкими», — высказался Зайцев.

В июне появились подробности о состоянии здоровья Вячеслава Зайцева. Дизайнер посетил светскую вечеринку, которая была организована в честь дня рождения его Дома моды. Сообщалось, что в ресторан его принесли на руках, поскольку он с трудом передвигается из-за болезни. Зайцев также не может самостоятельно есть — на ужине дизайнера кормили помощники.

Слава (Вячеслав Михайлович) Зайцев — российский модельер, уроженец города Иваново, выпускник Московского текстильного института. Эскизы первой коллекции, созданной им для экспериментально-технической швейной фабрики Мособлсовнархоза, были опубликованы в журнале Paris Match, и Зайцева узнали за границей. Работал в Доме моделей одежды на Кузнецком Мосту, руководил фабрикой индпошива №19.


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