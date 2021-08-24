Эстонец заподозрил мошенническую схему на сайте по поиску сексуальных партнеров

На веб-сайте Maha ja Taha вы можете найти множество разных объявлений как для женщин, так и для мужчин, которые в основном ищут сексуальных партнеров.

Хотя во многих рекламных объявлениях есть номер телефона, по которому можно позвонить, есть и такие, где вам нужно отправить девушке платное SMS-сообщение, чтобы связаться с ней.

Андрус (имя изменено) считает такую систему платных сообщений мошенничеством. «Это определенно организовано администраторами. Вы отправляете платное сообщение, отвечаете несколько раз и все», – говорит он. Мужчина обеспокоен тем, что ему пришлось потратить на это деньги.

Холостяк Андрус попытался доказать свою правоту. Он сам написал объявление и сделал его частным, было даже несколько сотен заинтересованных людей. «Стоимость сообщения - от трех до четырех евро. Есть много отдельных людей, таких как я, и на нас определенно зарабатывают большие суммы денег», – говорит разочарованный мужчина, но считает, что среди частных объявлений есть и честные.

«Следует использовать объявления с общедоступными номерами, чтобы у вас остались деньги!», – дает Андрус советы холостым мужчинам вроде него.

Kuuuurija написали администраторам сайта, чтобы узнать, может ли история Андруса быть правдой, но редакция до сих пор не получила ответа.



