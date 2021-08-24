Письмо читательницы: муж грозится меня бросить, если пойду вакцинироваться

Аннели рассказала, что живет с Оттем уже три года. От прошлого брака у нее 13-летний сын. «Я слышала разные истории семей, у которых отношения за период всей этой коронавирусной истории и разных взглядов на проблему испортились, но не могла подумать, что ситуация ухудшится в моей семье», - вздыхает читательница портала Nelli.ee.

«В прошлом году у нас была более спокойная обстановка, так как коронавирус еще был не изведан и мы вместе с осторожностью относились к этому. Всё ухудшилось, когда в ноябре появилась обязанность носить маски. Отть не мог носить маску, у него начались проблемы с дыханием, и в итоге он злился и говорил, что всё это противоречит Конституции. Мои доводы о том, что это всё сделано для защиты людей самих, его не убедили. Он находил и показывал мне в интернете сомнительные исследования, где говорилось, что от масок нет никакой пользы. В качестве аргументов он также приводил то, что Департамент здоровья еще недавно сам не считал ношение масок необходимым. Мне до сих пор не удалось ему объяснить то, что всё меняется и в самом начале о вирусе было намного меньше информации», - рассказывает женщина.

Серьезные разногласия в семье из-за вакцинации

«Со временем взгляды Оття становились все более радикальными. Он нашел себе в интернете единомышленников среди антимасочников и отрицателей наличия коронавируса. У них есть даже группы в Facebook. Он посещал митинги, и даже звал меня с собой. "Эстония, наконец, должна избавиться от этой дряни", - говорит он. Но я не пошла, потому что не поддерживаю его позицию в данном вопросе. Я всегда ношу маску добросовестном и Отть каждый раз смотрит на меня осуждающе. Но в какой-то момент он уже смирился и сказал, что я могу носить "намордник", если мне это нравится. Теперь же настоящая война началась из-за вакцинации. Отть совершенно точно не собирается вакцинироваться, это он сказал еще в самом начале. По его мнению, это эксперимент над людьми, ведь вакцины так быстро разработаны и никто не знает, как они в будущем могут повлиять на здоровье людей. Сначала он просто был против вакцинации, а теперь прямо проявляет агрессию...», - жалуется читательница.

Конец отношениям?

«На моем рабочем месте большинство людей уже вакцинировались, и работодатель настоятельно рекомендует это. Я тоже подумала, что все равно должна это сделать. Одно дело - это то, что можно заболеть, а другое в том, что теперь, имея паспорт вакцинации, действительно легче попасть в любое место. Я бы очень хотела, чтобы жизнь, наконец, нормализовалась и без проблем можно было бы попасть в кино и театр, у меня нет желания делать эти тесты всё время. Кроме того, из школы ребенка уже поступили указания о том, что вакцинация рекомендуется. Отть злится, когда я говорю ему что-то подобное. Он прямо сказал, что наши отношения закончатся, если я прививьюсь! Он также против вакцинации ребенка. Говорит, что я за мать, если позволяю вколоть ребенку яд. Может, мне стоит развестись, раз наши взгляды так сильно отличаются?»

А что вы думаете, дорогие читатели, насчет этого?



