Хирург развенчал главный миф о кремации, признавшись, откуда на самом деле берётся прах в урнах
Раскрывшаяся правда заставила многих пользователей Сети передумать насчёт собственного выбора и оставила в ужасе, пишет Лайф.
Раскрывшаяся правда заставила многих пользователей Сети передумать насчёт собственного выбора и оставила в ужасе, пишет Лайф.
Доктор Каран Раджан из Сандерленда, Великобритания, работает хирургом в больнице и читает лекции в местном университете. А ещё он ведёт свой тикток-аккаунт, где отвечает на вопросы пользователей Сети и рассказывает о необычных фактах. Но в этот раз ликбез многих травмировал, потому что коснулся чувствительной темы. Доктор раскрыл, что на самом деле происходит с телом во время кремации и откуда берётся прах.
@dr.karanr
Reply to @bigmanmanwoman let’s talk about cremation #learnontiktok #schoolwithdrkaran #morbid #weird♬ original sound - Dr Karan Raj
По словам хирурга, тело человека не сгорает в огне как дерево, превращаясь в пепел. В итоге всё равно остаются фрагменты костей, которые измельчают в специальной машине. И вот этот получившийся порошок отдают родственникам в урне. Такая технология многих заставила усомниться в этичности кремации и отбила всякое желание выбрать именно её.
Ролик Карана за пару дней набрал более 820 тысяч просмотров. В комментариях коллеги хирурга и работники крематориев подтвердили его информацию, расстроив пользователей Сети ещё больше. Оказалось, в печь тело отправляется вместе с гробом, но температура внутри настолько велика, что дерево просто уничтожается в ноль.