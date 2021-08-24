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Хирург развенчал главный миф о кремации, признавшись, откуда на самом деле берётся прах в урнах

Кремация. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Раскрывшаяся правда заставила многих пользователей Сети передумать насчёт собственного выбора и оставила в ужасе, пишет Лайф.

Доктор Каран Раджан из Сандерленда, Великобритания, работает хирургом в больнице и читает лекции в местном университете. А ещё он ведёт свой тикток-аккаунт, где отвечает на вопросы пользователей Сети и рассказывает о необычных фактах. Но в этот раз ликбез многих травмировал, потому что коснулся чувствительной темы. Доктор раскрыл, что на самом деле происходит с телом во время кремации и откуда берётся прах.

@dr.karanr

Reply to @bigmanmanwoman let’s talk about cremation #learnontiktok #schoolwithdrkaran #morbid #weird

♬ original sound - Dr Karan Raj

По словам хирурга, тело человека не сгорает в огне как дерево, превращаясь в пепел. В итоге всё равно остаются фрагменты костей, которые измельчают в специальной машине. И вот этот получившийся порошок отдают родственникам в урне. Такая технология многих заставила усомниться в этичности кремации и отбила всякое желание выбрать именно её.

И вот почему, друзья мои, меня будут хоронить... Никто не засунет меня в блендер — я не гребаный смузи!

То есть они засунули мою сестру в миксер?

Я ношу мамины кости вокруг своей шеи, офигеть!

Ролик Карана за пару дней набрал более 820 тысяч просмотров. В комментариях коллеги хирурга и работники крематориев подтвердили его информацию, расстроив пользователей Сети ещё больше. Оказалось, в печь тело отправляется вместе с гробом, но температура внутри настолько велика, что дерево просто уничтожается в ноль.


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