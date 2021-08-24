Павел Прилучный побрился налысо и опубликовал фото в новом образе

И я думаю, что голова не его;

Как пишет сайт Teleprogramma.pro, Павел Прилучный сейчас отдыхает с детьми от первого брака на море. От брака с актрисой Агатой Муцениеце у актера двое детей — сын Тимофей и дочка Мия. Звездная пара официально заявила о разводе в 2020 году после громкого скандала. Актриса обвинила мужа домашнем насилии.