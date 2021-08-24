Павел Прилучный побрился налысо и опубликовал фото в новом образе

Решил сбрить бороду и промахнулся,
— лаконично подписал фото Прилучный.
Подписчики задумались, стоило ли идти на такие кардинальные перемены.
Блин, не идет, постарел…
Где-то нервничает Нагиев;
Неожиданно. Реакция, как у Тимохи;
Я надеюсь, это не всерьез!
Впрочем, у некоторых закрались сомнения по поводу подлинности снимка.
Это фотошоп, посмотрите на дверной проем;
И я думаю, что голова не его;
Хороший фотошоп, что аж потолок поплыл,
— решили разоблачить актера подписчики.
Как пишет сайт Teleprogramma.pro, Павел Прилучный сейчас отдыхает с детьми от первого брака на море. От брака с актрисой Агатой Муцениеце у актера двое детей — сын Тимофей и дочка Мия. Звездная пара официально заявила о разводе в 2020 году после громкого скандала. Актриса обвинила мужа домашнем насилии.
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