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Павел Прилучный побрился налысо и опубликовал фото в новом образе

Павел Прилучный ФОТО: Соцсети

Популярный актер и звезда фильмов «Мажор» и «Девятаев» продемонстрировал подписчикам новый образ. На новом снимке в Instagram Павел Прилучный позирует с абсолютно лысой головой, а его сын Тимофей смотрит на папу в некотором недоумении, пишет Пятый канал.

Решил сбрить бороду и промахнулся,

— лаконично подписал фото Прилучный.

Подписчики задумались, стоило ли идти на такие кардинальные перемены.

Блин, не идет, постарел…

Где-то нервничает Нагиев;

Неожиданно. Реакция, как у Тимохи;

Я надеюсь, это не всерьез!

— занервничали фанаты.

Впрочем, у некоторых закрались сомнения по поводу подлинности снимка.

Это фотошоп, посмотрите на дверной проем;

И я думаю, что голова не его;

Хороший фотошоп, что аж потолок поплыл,

— решили разоблачить актера подписчики.

Как пишет сайт Teleprogramma.pro, Павел Прилучный сейчас отдыхает с детьми от первого брака на море. От брака с актрисой Агатой Муцениеце у актера двое детей — сын Тимофей и дочка Мия. Звездная пара официально заявила о разводе в 2020 году после громкого скандала. Актриса обвинила мужа домашнем насилии.


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