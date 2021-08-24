Дмитрий Исхаков: «В страшном сне не приснилось бы, что нужно просить разрешение на встречу с дочкой»

Исхаков старается как можно больше времени проводить с ребенком, но перед встречей с дочкой у фотографа постоянно возникают какие-то проблемы.

Мне в самом страшном никогда не приснилось бы, что придется постоянно спрашивать разрешения, чтобы увидеть дочь,

— посетовал 43-летний Дмитрий в личном блоге.

Что касается Полины Гагариной, то она не комментирует недовольства экс-супруга и, надо сказать, старается позитивно отзываться о нем.

Напомним, певица и фотограф расторгли брак полгода назад. Пока неизвестно, что послужило причиной распада семьи. Дмитрий в свою очередь пытался сохранить отношения с Полиной, но все его старания были тщетными.



