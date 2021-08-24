Финансовая сторона развода: как Ивлеева и Элджей разделят имущество

Если верить Ивлеевой, то дело не в измене Элджея, как многие заподозрили. Звезды просто не сошлись характерами, поэтому решили идти по своим дорогам. Это не помешало им остаться хорошими друзьями.

Всё это длилось на протяжении, наверное, месяцев четырёх. Я не могу сказать, что это легко. Что мы друг друга разлюбили и всё: "Давай, чао-какао!" Нет. Это сложно. Это очень больно. И тяжело. Сложно поверить, что такое большое чувство может угасать,

- прокомментировала Настя Ивлеева.

Однако судя по тексту трека "Она тебя любит" Славы Марлоу, в записи которого поучаствовал Узенюк, Ивлеева пыталась бороться за отношения, приезжала к нему, звонила друзьям. Но это только раздражало рэпера, ведь он уже был готов начать новый этап своей жизни, пишет Лайф.

Ты мне нравилась прежней, Прошу, только никакой слежки<...> Хватит так бежать за мной, ведь я уже остыл... отрывок текста "Она тебя любит"

Народ ожидает, что бывшие супруги еще сойдутся в бою в суде, когда начнется дележка имущества. Юристы уточнили, поскольку у Насти и Алексея нет детей, им расторгнуть брак будет несложно - обратиться в ЗАГС или подать одному из них заявление в суд, потом им дадут два месяца на раздумья, после чего оформят развод.

За два года совместной жизни Настя Ивлеева и Элджей успели приобрести огромный загородный дом в элитном поселке, разжиться автопарком. Бывшим возлюбленным придется все нажитое делить между собой, а также в это все входят и гонорары, которые тоже подлежат разделу.

Им не придется проходить через все круги судебных разбирательств, если Ивлеева и Элджей договорятся о разделе имущества на берегу. Опять же, при условии, что пара рассталась мирно. Также это поможет избежать попадания в очередной раз в скандальную хронику.



