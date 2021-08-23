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Илья Варламов о красоте Таллинна: это редкость для постсоветского пространства

Блогер Илья Варламов ФОТО: Скриншот видео Youtube

Известный российский блогер и урбанист Илья Варламов снова приехал в Таллинн. В новом ролике он поделился новостями на фоне Старого города.

«В Таллинне довольно неплохо сохранился Старый город. Это редкость для постсоветского пространства, потому что мало какой город может похвастаться исторической застройкой», - прокомментировал Варламов.

Кроме того, блогер поел в модном столичном ресторане. «Вчера нас, @soerestoran, посетил замечательный журналист, предприниматель, видеоблогер и действительно приятный человек- Илья Варламов!» - написано на их странице в Facebook.

Кстати, прошлый раз Илья Варламов погулял по городу со старейшиной Ласнамяэ Владимиром Светом.

Смотрите видео!

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