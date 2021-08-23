Молодая жена Александра Цекало перестала скрывать беременность

Четвертая жена Александра Цекало поделилась сокровенным. Дарина Эрвин перестала скрывать свою беременность. Шоумен скоро станет трижды папой.

Молодая жена Александра Цекало постоянно делится с поклонниками откровенными фотографиями, от которых бросает в жар – тут и сочное декольте, и гром-бедра, и растяжка, и осиная талия. При этом личную жизнь избранница продюсера не афиширует. Однако на днях пышногрудая красавица Дарина Эрвин решила показать то, что долго скрывала от посторонних.

Она продемонстрировала беременный животик. Судя по всему будущая мамочка находится на четвертом месяце. Малыш для нее станет первенцем, тогда как у Цекало есть двое детей от третьей жены Виктории Галушки, с которой он прожил десять лет.

Роковая брюнетка, к слову, изменила Александра. Ради молодой супруги, которая его младше в два раза, шоумен похорошел - невероятно похудел. И даже выкупил свою фамилию у бывшей супруги. Мол, Цекало может быть только законная жена.

Кроме этого продюсер в пух и прах разругался с Иваном Ургантом, Гариком Мартиросяном и Сергем Светлаковым, которые на протяжении многих лет были друзьями шоумена и бессменными ведущими его проектов.

«К сожалению, мои коллеги по «Прожекторперисхилтон» влились в ряд друзей и знакомых, которые не приняли изменения в моей жизни. И как бы жестко это ни прозвучало, но я не смогу с ними сесть за один стол. Потому что это моя любовь, моя жизнь, моя семья, и за Дарину я буду сражаться насмерть», – говорил влюбленный в художницу мужчина.

Напомним, Цекало и Эрвин поженились зимой 2019 года в Америке. Сейчас супруги живут в Майами, где Дарина занимается эротической живописью и снимается в кино. Цекало подле молодой жены выглядит счастливым и умиротворенным.

ФОТО: Instagram



