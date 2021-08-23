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Музыкант Пауль Нейтсов о проходящей сегодня Балтийской цепи: это осквернение исторического события!

Пауль Нейтсов ФОТО: Remo Tõnismäe/Postimees

Сегодня состоится марш по случаю годовщины Балтийской цепи и Балтийской цепи свободной Эстонии. Свое мнение на этот счет высказал музыкант Пауль Нейтсов. 

Порталу Elu24 артист рассказал, что получил приглашение на мероприятие «Балтийская цепь» в Facebook. 

«К сожалению, опоздали на 32 года. То, что сегодня происходит, это всего лишь осквернение события исторической значимости», - написал он на своей странице в Facebook. 

По словам Нейтсова, слово «свобода» в данном случае фигурирует в качестве псевдопатриотизма, и он надеется, что это событие не получит широкого внимания общественности.

«Посмотрел на организаторов и понял, что таких специалистов я раньше не видел», - рассказал он и добавил, что все они из Telegram. 

«Включен весь свет, что даже глаза начинают болеть, но дома при этом нет никого...»


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