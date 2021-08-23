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Гарик Харламов восхитил фанатов заметным преображением после развода

Гарик Харламов ФОТО: скриншот видео

Известный юморист и ведущий Гарик Харламов стал практически неузнаваемым. После скандального развода с актрисой Кристиной Асмус он заметно похудел и словно помолодел, пишет «ФАН».

Новая фотография резидента Comedy Club произвела настоящий фурор в Сети. Артист опубликовал обычное селфи, на котором позирует в сером свитере и круглых очках в стиле волшебника Гарри Поттера.

«Видел в инсте такие посты, думаю такой же долбануть. Просто типа твоя фотка и надпись а-ля: "Всем хорошего вечера и настроения". Ну вот, всем хорошего вечера и настроения!» – иронично подписал фотографию артист.

Многие поклонники не только пришли в полный восторг от внешнего вида кумира, но и отметили, что развод с актрисой Кристиной Асмус, который завершился год назад, пошел ему на пользу. Артиста поддержали и звездные коллеги, сильно похудевший продюсер Макс Фадеев восхитился новым внешним видом юмориста.

«Тебе на пользу развод, брат! Ты красавчик!»; «Хорошо выглядишь. Красавчик, как похудел!»; «Асмус назло. Пусть теперь кусает локти, какого красавца потеряла», – отметили восторженные пользователи Сети.


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