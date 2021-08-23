Молодой муж Марины Федункив рассказал о реакции своей мамы на невестку

Российская актриса Марина Федункив вовсю готовится к свадьбе. Супругом звезды «Comedy Woman» стал 37-летний итальянец Стефано Маджи, с которым артистка втайне уже расписалась в июне этого года. Многие друзья и коллеги юмористки скептически отнеслись к неравному по возрасту союзу. Однако новость о женитьбе по-настоящему шокировала маму Стефано.

Когда я сообщил маме, на ком женюсь, сначала она не обрадовалась. Вероятно, видела моей супругой итальянку, а свадьба с россиянкой для нее означает, что останусь в другой стране и домой не собираюсь,

– рассказал Маджи в интервью.

По словам избранника Федункив, его родительница не сразу поверила, что невеста сына – настоящая звезда. При этом спустя время женщины все же нашли общий язык – Марина поговорила с будущей свекровью по видеосвязи и пригласила ее на свадьбу.

Марина Федункив и Стефано Маджи познакомились в 2019 году на дне рождения общего приятеля. Позже они случайно встретились на борту одного самолета. Так и начались их романтические отношения, которые привели в итоге к свадьбе.



