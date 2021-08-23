Эстонский блогер о восстановлении независимости Эстонии: «Мы не можем праздновать то, что мы так очевидно потеряли»

Являются ли наше тело и дух свободными и независимыми, или их сдерживают люди, которых мы называем своими начальниками, врачами, друзьями и семьей?

Означают ли наша свобода воли и слова риск быть брошенными, подвергнутыми репрессиям, цензурой и проверкой со стороны наших сограждан и нашего правительства?

Правительство наше или мы принадлежим им?