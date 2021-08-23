Эстонский блогер о восстановлении независимости Эстонии: «Мы не можем праздновать то, что мы так очевидно потеряли»

Известный блогер Мэрилин Таймре 20 августа заявила, что не будет отмечать День восстановления независимости Эстонии. Популярный лидер общественного мнения чувствует, что эстонское государство не является свободным, и призывает всех своих подписчиков задуматься: а не наиграна ли эта свобода, и ощущают ли они ее в действительности?
28-летняя блогер опубликовала в Instagram-сторис пост о том, что 20 августа не будет отмечать День восстановления независимости. «Вопрос, который мы все должны задать себе сегодня: действительно ли мы независимы?» - написала Таймре в англоязычном посту.
Вероятней всего, блогер решила изложить свои мысли по-английски, чтобы они достигли максимально большей аудитории.
Являются ли наше тело и дух свободными и независимыми, или их сдерживают люди, которых мы называем своими начальниками, врачами, друзьями и семьей?
Означают ли наша свобода воли и слова риск быть брошенными, подвергнутыми репрессиям, цензурой и проверкой со стороны наших сограждан и нашего правительства?
— безусловно, в данной публикации прослеживается много отсылок к нынешней спорной ситуации с вакцинацией, постоянному потоку регулируемой государством информации основными каналами СМИ, как и, в целом, двоякое чувство той самой долгожданной «свободы». Ведь, выйдя из одного союза, мы попросту вступили в другой. Правда, последнее произошло по собственному желанию, но это не меняет того факта, что Эстония не может существовать как независимая государственная система.
Таймре спрашивает, основаны ли наши действия на государственных ограничениях и требованиях или же по доброй воле:
«Наш выбор исходит из-под влияния государственной пропаганды, основанной на страхе (потери места в социуме - прим.ред.), или же от чистого сердца? Являются ли наше тело и дух свободными и независимыми, или их сдерживают люди, которых мы называем своими начальниками, врачами, друзьями и семьей?»
- так эмоционально описывает свои переживания и задает вопросы женщина.
По словам блогера, в ее глазах Эстония потеряла независимость, потому что народ был лишен «настоящей независимости». Однако Таймре считает, что настоящий День восстановления независимости еще не наступил. «Придет время, когда любовь победит страх. Так было всегда и так будет в будущем. И вот тогда я стану праздновать», - обещает Мэрилин.
А что вы думаете по этому поводу? Пишите комментарии.
Недавно Таймре сравнила нынешнюю пропаганду и цензуру с репрессиями Советского Союза. «Я вдруг поняла, что власть Советского Союза не так уж сильно отличалась от того, что происходит сейчас, когда люди хотят сохранить контроль над своим телом. Разве это не иронично?» - написала блогер в публикации на прошлой неделе в Instagram.