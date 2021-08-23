«Вон отсюда!»: Экс-гимнастка рассказала, как Винер-Усманова выгнала Кабаеву с тренировки

«Приехали в зал. Алина была такая пампушка, полненькая. Ирина Александровна показывает на Алину: «Это кто такая?» «Я привела», — отвечаю. «А ты кто такая, вон отсюда», — завелась Винер, ну всё как обычно. Алина перепугалась, забилась в угол, плачет. Я её вывела из зала, успокоила, говорю: «Сиди здесь, всё будет нормально». Прошло пару часов, снова завожу Алину в зал: «Давай, показывай, что умеешь». Винер посмотрела и чуть подобрела. «Твоя протеже?» — спросила. Отвечаю: «Дочка Марата Кабаева, футболиста «Пахтакора». Пропущу ответную реплику Винер.