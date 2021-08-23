Агрессивные французские коровы оккупировали пляжи и начали нападать на людей

По данным местных властей, на Корсике проживают около 15 тысяч коров, часть из которых принадлежит местным фермерам, а часть из них остаются дикими. В последние месяцы жители и посетители острова начали регулярно сталкиваться с агрессией со стороны свободно разгуливающих по улицам и пляжам животных.

COW ON THE BEACH??? 😂😂😂

Did you know that the Cows in Corsica love to sunbath on the beach??? Where are you spending your holidays? Share the location and picture in comment! 😉🏖️🏞️🐳#quickmilk #summer #holidays #cowonthebeach pic.twitter.com/ThlzuIHZGk — Quick Milk (@QuickMilkSipper) August 12, 2018

В июле корова напала на 70-летнюю женщину, которая развешивала белье. В итоге пострадавшую доставили в больницу с травмой ноги. В начале августа случилось еще одно нападение — на этот раз жертвой стал 50-летний турист. Мужчина пришел на пляж Лоту и занял место, где любят собираться коровы. Одна из них разозлилась и начала таранить его рогами. У него были зафиксированы травмы шеи.