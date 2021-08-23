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Деми Роуз спряталась за шляпой, чтобы не краснеть от того, какой купальник она натянула на себя

Деми Розе ФОТО: Скриншот с Instagram Demi Rose

Известная 26-летняя модель Деми Роуз смогла завоевать внимание 17,3 миллиона пользователей Instagram благодаря своей пышной фигуре. Девушка часто демонстрирует её в откровенном белье и купальниках, балансируя на грани приличия, пишет Лайф.

И в этот раз инста-дива мгновенно взбудоражила умы фанатов, появившись в комплекте, который состоял из одних шнурков.

Деми позировала в саду, наслаждаясь прекрасной погодой Ибицы, Испания. От излишнего солнца модель скрылась за необычной шляпой, которая только добавила образу девушки кокетства. Алый купальник, который для фотосессии выбрала инста-дива, мог смутить кого угодно: он не был способен ничего прикрыть, тем более — огромные формы плюс-сайз-модели.

Смотри фото ЗДЕСЬ!

Совершенно потрясающая фигура — настоящий идеал!

Эти фото меня просто убили. Ты невероятно красивая,

Как тебе удаётся выглядеть идеально на всех своих фото? Магия вне Хогвартса!

- написали поклонники.

Сейчас у Деми Роуз полно поклонников, но раньше пышная фигура модели только мешала. Её нигде не принимали в фешен-индустрии, потому как, сколько бы девушка ни морила себя голодом, её грудь и ягодицы не уменьшались. Зато теперь из-за моды на красавиц нестандартного размера Деми стала популярной инста-моделью и даже выходит на подиум, о чём мечтала с самого детства.


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