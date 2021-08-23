Ramil, Юрий Шатунов и Ария: какие концерты пройдут в Таллинне уже в сентябре?

Все три выступления запланированы на сентябрь 2021 года и от артистов имеются видеоприветствия. Юрий Шатунов подтвердил в интервью Анатолию Эйну, что сентябрьский концерт в Таллинне состоится 17-го числа. Артист ждет всех гостей на своем сольном концерте.

Юрий Шатунов - живая легенда, вышедшая из тяжелого детства и добившаяся вершины. Юрий родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау. Когда ему было три года, отец оставил его матери.

Когда Шатунову исполнилось 11 лет, его мать умерла из-за болезни сердца. После этого он некоторое время оставался на попечении тети, бабушки и дедушки по материнской линии.

Звезда, известная больше в молодых кругах, Ramil впервые навестит эстонскую столицу уже в начале следующего месяца, его концерт запланирован на 3 сентября. Кажется, это лучший подарок по случаю нового учебного года.

Рамиль Алимов - 21-летний артист из Нижнего Новгорода.

Спортивный молодой человек всегда считал спорт важной частью своей жизни. Перед тем, как начать музыкальную карьеру.

Рамиль учился на сварщика. Алимов с юных лет был меломаном, а затем играл на фортепиано, что помогло ему получить специальное образование в музыкальной школе.

Переломным в карьере Алимова можно считать 2018 год, когда ему поступило первое предложение заниматься музыкой как настоящая звезда.

Также Рамиль сразу узнал о более темной стороне мира развлечений, и в 2019 году оказался замешанным в первом скандале, где дуэт HammAli & Navai обвинил молодого человека в плагиате песни исполнителя «Айбала», в результате чего Рамилю пришлось удалить песню со всех платформ, но исполнитель не сдавался и со временем он доказал оригинальность своей песни.

И вишенкой на торте станет концерт легендарной группы «Ария» уже 18 сентября.

Рок-группа Ария образовалась в 1985 году. С тех пор у группы было несколько разных участников. Группу Ария основали Владимир Холстинин и Алик Грановский.

Днем рождения группы считается завершение альбома «Megalomania» 31 октября 1985 года. Свой первый концерт Ария дала 5 февраля 1986 года. Их популярность росла, несмотря на незнание СМИ.

В ноябре 1986 года Ария выпустила второй альбом «С Кем Ты?». К тому времени у группы были разногласия как по направлению, в котором она движется, так и по лидерским качествам Виктора Векштейна.

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