Мастерская парковка по-ласнамяэски: парковщики такой трюк не оценили...

Как мы видим, это очень удобно, ведь на одно парковочное место на диагональной парковке где-то на улице Ляэнемере-теэ помещается сразу же два таких железных (это не точно) коня. В любом случае, мастерски припаркованные автомобили напомнили нам Италию, по которой колесят сравнительно маленькие машинки и там их тоже паркуют близко друг к другу.

Согласно действующему закону, в определенных случаях для управления этими букашками даже права не нужны.

В законе есть интересное исключение, согласно которому, родившиеся до первого января 1993 года могут управлять микроавтомобилем, не имея водительских прав. Благодаря этому исключению водители, которых лишили прав, могут спокойно ездить по дорогам на этом мопеде.

Но правила парковки на таких букашек очень даже распространяются, и парковщики не оценили по достоинству такой трюк. Правда, штраф лишь на одной машине - один для всех или в чем же загвоздка?

ФОТО: limon.ee

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