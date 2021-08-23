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Бузову обругали в сети за фото в оголяющем ягодицы костюме

Наряд Оли Бузовой на «Новой Волне» в Сочи, 2021 год. ФОТО: instagram.com/buzova86

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова показала новый откровенный образ и подверглась критике со стороны фанатов в соцсетях. Снимки появились на ее странице в Instagram.

Знаменитость продемонстрировала наряд, в котором появилась на красной ковровой дорожке музыкального конкурса «Новая волна», проходящего в Сочи. На размещенных кадрах поп-исполнительница позирует в голубом костюме, состоящем из кроп-топа и брюк с вырезом, оголяющем ее ягодицы. Задняя часть штанов оформлена шнуровкой, пишет Lenta.ru.

Образ Бузовой дополнил макияж в стиле smoky eyes (техника макияжа глаз с плавным переходом тона от светлого к темному), а также серьги и прозрачные босоножки на каблуках. «Не скучайте там без меня. Увидимся в следующем году», — подписала она пост, который набрал 127 тысяч лайков.

Подписчики не оценили внешний вид певицы и обругали ее в комментариях под публикацией. «Только Бузова могла припереться в таком наряде», «Ольга, вы юбку забыли», «Цирк уехал, клоуниха осталась», «Наряд ужасный», «Что за кошмар?», «Совсем не идет этот костюм», «Оля, зачем?» — высказывались поклонники.

Пользователи сети не в первый раз критикуютнаряды Ольги Бузовой. В июле они нелестно отозвались о чересчур откровенном топе звезды. На снимке она запечатлена на фоне моста в черных велосипедных шортах и коротком белом топе, который частично оголяет ее грудь.


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