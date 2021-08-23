Сестра Кристины Асмус обвинила Полину Гагарину во лжи
Сестра актрисы Кристины Асмус, чемпионка по спортивной гимнастике и каскадер Карина Асмус обвинила во лжи российскую певицу Полину Гагарину, пишет RUS TVNET.
Сестра актрисы Кристины Асмус, чемпионка по спортивной гимнастике и каскадер Карина Асмус обвинила во лжи российскую певицу Полину Гагарину, пишет RUS TVNET.
Девушке не понравилось, что Полина в соцсетях сказала фанатом, что якобы она сама выполняла прыжок из автомобиля в клипе на песню «Вчера».
«Это неправда», – подчеркнула Асмус. И заметила, что над трюком работали каскадеры и профессиональная команда постановщиков.
Что касается клипа Гагариной, то в опасной сцене певицу заменяла каскадер Светлана Токарская-Пасхина.
«Я с уважением к вам отношусь, у вас хорошая физическая форма. Но, пожалуйста, не обесценивайте нашу работу!» – добавила Карина.
Она также указала что, это не первый случай, когда звезды заявляют, что все опасные и сложные трюки на съемках делают сами.
«Почему вы стесняетесь говорить о нашей профессии?! Ведь каскадеры рискуют жизнью ради того, чтобы ваш герой был крут в кадре!» – резюмировала Асмус.
Напомним, 20 августа состоялась премьера клипа Полины Гагариной на песню «Вчера».
Видео: Полина Гагарина – «Вчера»