Сестра Кристины Асмус обвинила Полину Гагарину во лжи

Девушке не понравилось, что Полина в соцсетях сказала фанатом, что якобы она сама выполняла прыжок из автомобиля в клипе на песню «Вчера».

«Это неправда», – подчеркнула Асмус. И заметила, что над трюком работали каскадеры и профессиональная команда постановщиков.

Что касается клипа Гагариной, то в опасной сцене певицу заменяла каскадер Светлана Токарская-Пасхина.

«Я с уважением к вам отношусь, у вас хорошая физическая форма. Но, пожалуйста, не обесценивайте нашу работу!» – добавила Карина.

Она также указала что, это не первый случай, когда звезды заявляют, что все опасные и сложные трюки на съемках делают сами.

«Почему вы стесняетесь говорить о нашей профессии?! Ведь каскадеры рискуют жизнью ради того, чтобы ваш герой был крут в кадре!» – резюмировала Асмус.

Напомним, 20 августа состоялась премьера клипа Полины Гагариной на песню «Вчера».

Видео: Полина Гагарина – «Вчера»



