Как выглядел «Пухляш» из клипа группы Little Big до того, как стал популярным

Посмотревшие видеоролик на песню UNO интернет-пользователи даже требовали, чтобы танцор поехал на «Евровидение» вместе с группой. Фанаты «Пухляша» подписали петицию. Однако конкурс не состоялся из-за коронавируса.

В настоящий момент Дмитрий Красилов пользуется большой популярностью. Артист стал востребованным, его начали приглашать в различные проекты. Так, он уже успел сняться в клипе Александра Гудкова, передаче Ивана Урганта, в провокационном шоу Анны Седоковой и многих других проектах.

Несмотря на бешеный успех, Дмитрий Красилов, похоже, продолжает оставаться все таким же простым парнем из города Зареченск. Пользователи легко могут найти его страницы в соцсетях и познакомиться с личностью кумира поближе. Так, известно, что Дмитрий играл в КВН и в 2017 году участвовал в шоу «Танцы».

Судя по снимкам становится ясно — «Пухляш» никогда не комплексовал по поводу лишнего веса.

На фотографиях Дмитрий Красилов часто позирует с девушками. Очевидно, он всегда пользовался популярностью у представительниц слабого пола.



