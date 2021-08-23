Оксана Акиньшина снялась полностью обнаженной и опубликовала фото в Instagram

На черно-белом фото Оксана была запечатлена в полный рост. Из одежды на Акиньшиной осталась лишь шляпа.

Неожиданно от вас! Смело, но красиво! Красивая и зажигательная во всем! Красота спасет этот мир,

— прокомментировали снимок подписчики знаменитости.

Отметились под фото и звездные друзья актрисы. Анна Чиповская в шутку отметила, что Оксане очень идет шляпа, Светлана Устинова прокомментировала эмоциональным Wow!, а Павел Деревянко не нашел что сказать, кроме "Вауч".

Конечно, среди фолловеров нашлись и те, кто осудил Акиньшину за публикацию столь провокационного фото — якобы многодетной матери не пристало позировать в таком виде в публичном месте.

Оксана действительно сейчас отдыхает на море со своими детьми — четырехлетней дочерью Эмми и восьмилетним сыном Константином. Дети родились у Оксаны в браке с кинопродюсером Арчилом Геловани — супруги вместе с 2012 года. Правда, в 2018 году пара переживала кризис в отношениях — Оксана чуть было не подала на развод, однако этого не случилось. Что произошло между возлюбленными — большой вопрос, также неясно, в каких они сейчас отношениях.

У артистки также подрастает сын Филипп. Его отец — бизнесмен Дмитрий Литвинов, за которым Акиньшина была замужем до знакомства с Геловани.

Слухи о разводе с Геловани вспыхнули с новой силой осенью прошлого года, когда появилась информация о романе Акиньшиной с 35-летним Данилой Козловским. Звезды не делали никаких официальных заявлений, но их неоднократно видели вместе не только на светских мероприятиях. Так, на премьере кинофильма "Чернобыль" (в нем они исполнили главные роли) Оксана и Данила сначала вместе позировали на красной дорожке, а позже уехали на одной машине в неизвестном направлении. Спустя некоторое время Акиньшина опубликовала два видео с Козловским, в очередной раз подогрев слухи об их романе.

Оксана Акиньшина и Данила Козловский. ФОТО: Anton Novoderezhkin/Anton Novoderezhkin/TASS

Козловский, напомним, недавно расстался с Ольгой Зуевой. Причины разрыва пара не раскрывала, но в одном из своих интервью Данила заметил, что по отношению к бывшей возлюбленной он поступил "гадко". От этого брака у Данилы Козловского есть годовалая дочь Ода Валентина. Сейчас мать и дочь живут в США, куда Данила периодически прилетает навестить ребенка.



