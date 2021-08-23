Илья Авербух со старшим сыном встретили Лизу Арзамасову из роддома
14 августа в одной из московских клиник у актрисы и ее супруга Ильи Авербуха родился сын. Вчера Лиза Арзамасова с малышом отправились домой, пишет Стархит.
14 августа в одной из московских клиник у актрисы и ее супруга Ильи Авербуха родился сын. Вчера Лиза Арзамасова с малышом отправились домой, пишет Стархит.
Пока звездные супруги не решили, как назовут малыша, зато они не скрывают эмоций от появления нового члена семьи.
Дорогие друзья! Спасибо вам до неба за все поздравления, за все добрые слова и пожелания! Сегодня уже есть силы на подробности. А в сам день рождения чуда были одни эмоции. У нас с Ильей родился сын 14 августа в Медовый Спас. Малыш весом 3800 граммов и ростом 53 сантиметров. Про имя еще немного подумаем. Мы с малышом чувствуем себя замечательно,
— делилась 26-летняя Лиза в личном блоге на днях.
По слухам, Арзамасова с сыном будут жить в загородном доме, который новоиспеченный папа обустроил для молодой супруги и наследника. Напомним, у 47-летнего хореографа есть старший сын Мартин от бывшей жены, фигуристки Ирины Лобачевой. Парень великолепно общается с молодой мачехой и даже встречал братика вместе с отцом из роддома.
Актрисе пришлось чуть задержаться в клинике, ведь ее возлюбленный только сегодня вернулся из командировки.
«Муж вернулся с победой из Нижнего Новгорода! Теперь все вместе — домой!» — отмечала Лиза в личном блоге, опубликовав фото и видео с выписки.