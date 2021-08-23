Илья Авербух со старшим сыном встретили Лизу Арзамасову из роддома

Дорогие друзья! Спасибо вам до неба за все поздравления, за все добрые слова и пожелания! Сегодня уже есть силы на подробности. А в сам день рождения чуда были одни эмоции. У нас с Ильей родился сын 14 августа в Медовый Спас. Малыш весом 3800 граммов и ростом 53 сантиметров. Про имя еще немного подумаем. Мы с малышом чувствуем себя замечательно,