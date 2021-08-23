Пн, 23.08.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Олимпиада
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз

Равшана Куркова впервые показала сына, которого скрывала целый год

Равшана Куркова с избранником ФОТО: Instagram

40-летняя актриса Равшана Куркова стала мамой, причем уже год назад! Все это время звезде удавалось скрывать сына: хотя слухи о рождении малыша и циркулировали в СМИ последние полгода, официального подтверждения этому не было, пишет Сплетник.

И вот несколько дней назад актриса решила публично расставить все точки над i, опубликовав первые фотографии сына и обнародовав его имя:

Мое сердце растет вместе с сыном. И конечно, это лучший год в моей жизни — самый важный, главный, долгожданный, самый счастливый,

— подписала Равшана серию фотографий в Instagram.

В комментариях отметились многочисленные звездные друзья и коллеги актрисы: Елизавета Боярская, Аня Чиповская, Марина Александрова и многие другие поздравляют Равшану с долгожданным рождением ребенка.

Под публикацией Куркова поставила хештег "Гаспар Амарян", так что вопросов, как назвали мальчика и кто его отец, ни у кого не должно было остаться.

Возлюбленный актрисы — бизнесмен, совладелец боксерского клуба Rocky Road Сергей Амарян. Вместе пара уже больше года. Ребенка, по слухам, родила суррогатная мать.

Счастливый отец также впервые поделился в своем микроблоге фотографиями сына:

Знакомьтесь: "булочка с изюмом" Гаспар Сергеевич.


Подписывайтесь на канал портала Limon в Telegram!
НАВЕРХ
Back