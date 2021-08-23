Равшана Куркова впервые показала сына, которого скрывала целый год

И вот несколько дней назад актриса решила публично расставить все точки над i, опубликовав первые фотографии сына и обнародовав его имя:

Мое сердце растет вместе с сыном. И конечно, это лучший год в моей жизни — самый важный, главный, долгожданный, самый счастливый,

— подписала Равшана серию фотографий в Instagram.

В комментариях отметились многочисленные звездные друзья и коллеги актрисы: Елизавета Боярская, Аня Чиповская, Марина Александрова и многие другие поздравляют Равшану с долгожданным рождением ребенка.

Под публикацией Куркова поставила хештег "Гаспар Амарян", так что вопросов, как назвали мальчика и кто его отец, ни у кого не должно было остаться.

Возлюбленный актрисы — бизнесмен, совладелец боксерского клуба Rocky Road Сергей Амарян. Вместе пара уже больше года. Ребенка, по слухам, родила суррогатная мать.

Счастливый отец также впервые поделился в своем микроблоге фотографиями сына:

Знакомьтесь: "булочка с изюмом" Гаспар Сергеевич.



