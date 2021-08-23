Можно ли аллергикам делать вакцину от COVID-19

Делать или нет прививку от коронавируса при аллергии?

Люди, которые страдают аллергией, во время пандемии растерялись, как им поступить: в первую очередь из-за того, что не могли полноценно обращаться за врачебной помощью. К такому выводу пришли американские аллергологи, сославшись на результаты социологического опроса среди пациентов-аллергиков.

Главное – делать прививку от COVID-19, если у вас аллергия, можно. Но если хотя бы один единственный раз после введения любой другой вакцины у вас наблюдалась аллергическая реакция, то обязательно посоветуйтесь со своим лечащим врачом, как быть именно в вашем случае.

Какой именно препарат (то есть вакцину) для специфической профилактики COVID-19 вводить именно в вашем случае – подскажет врач. Также можно делать прививку от COVID-19, если в данный момент вы проходите курс аллерговакцинации или специфической иммунотерапии.

Когда стоит подождать с прививкой от коронавируса, если есть аллергия?

Если вы проходите курс терапии, то важно выбрать дни, которые не будут совпадать, то есть не делать в один и тот же день прививку от коронавируса и не вводить аллерговакцину. Перерыв между введением этих препаратов должен быть как минимум сутки, этого достаточно.

То есть, если сегодня вам будут вводить аллерговакцину, то прививку против COVID-19 делайте послезавтра – и наоборот.

Важно! Если аллергия обострилась, то вакцинироваться нельзя: дождитесь стойкой ремиссии, когда у вас исчезнут все симптомы аллергической реакции.



