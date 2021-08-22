«Один из самых страшных диагнозов» для вокалистов поставили Макеевой

Вердикт медика — неутешительный, у Макеевой — кровоизлияние в горле. После того, как врач это озвучила, артистка не смогла сдержать слез. Актриса в ближайшее время должна исполнять свои партии в мюзикле «Лолита». Теперь выступление светской львицы находится под угрозой.

«Как я спою? У меня спектакль через четыре дня», — обратилась Макеева к фониатору.

«Спокойно, споешь. На одной связке», — ответила врач.

Сейчас актриса проходит лечение сильными гормональными препаратами. Макеева делает ингаляции, а ее муж Роман Мальков ставит ей уколы. Звезда рассказала в подписи к своей новой публикации в Instagram, что она не уверена, сможет ли выйти на сцену.

«Я не могу пока говорить, но уже могу издавать звуки. При потере голоса на нервной почве и в последствии травмы может быть несколько сценариев. Были в практике случаи, когда голос восстанавливался за неделю, но и были случаи, когда процесс восстановления занимал несколько месяцев. <…> Едет еще и вторая исполнительница, поэтому пока большой вопрос выйду ли я на сцену или нет», — написала Макеева.

Светская львица также обратилась к экс-супруге своего четвертого мужа. Артистка уверена, что причина всех ее болезней в конфликте между новой и бывшей женой Малькова.

«Хочу, чтобы все оставили меня в покое. Света, более не упоминай мое имя, я для тебя умерла. Хочешь тратить время на суды, а не на воспитание детей — твое дело. Ты вечно выкладываешь свое каждое движение — это расценивается, как пиар и давление на меня. Все мои нервные срывы уже фиксируют врачи, как следствие твоей травли», — возмутилась Макеева.

Сейчас звезда мюзиклов находится на гастролях в Словении. Она отправилась в тур вместе со своим мужем. К слову в Любляне проживает экс-супруга Малькова Светлана вместе с тремя детьми. Старший сын Роман предпочел жить с отцом и его новой женой.