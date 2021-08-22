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Сладко, но не слишком: 5 романтических фильмов по мотивам книг

Просмотр кино. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

В последнее время выпускается все больше ремейков, а новых качественных фильмов, понятных всем и каждому, становится все меньше. Другое дело экранизация популярных во всем мире романов. Вот что стоит посмотреть в выходные, пишет PopcornNews.

Фильм «Эмма» снят по роману Джейн Остин. Сюжет разворачивается вокруг молодой, богатой, экстравагантной и слегка высокомерной девушки. Она мастер интриг и сводничества. Кажется, что такая героиня не может вызвать симпатию, но все как раз наоборот. Историю экранизировали семь раз и каждая версия имела успех.

«Бумажные города» сняли по произведению Джона Грина, которое рассказывает о глупостях, совершаемых людьми из-за безответной любви. Парень влюбился в соседку, нахулиганил, а утром узнал, что его любимая пропала. С этого момента романтическое кино перерастает в детектив.

Антиутопию «Не отпускай меня» написал Нобелевский лауреат Кадзуо Исигуро. Экранизация произведения оказалась не менее впечатляющей. Она о троих детях, живущих в изолированном от внешнего мира интернате. Дети взрослеют, влюбляются и оказываются в любовном треугольнике. Но им не до этого. Они в ужасе о того, что узнали о своем жутком предназначении, которое им предстоит исполнить после окончания интерната.

«Я ее любил. Я его любила», пожалуй, один из самых популярных романов Анны Гавальды. Это трогательная история о женщине, переживающей предательство мужа. Брошенная женщина берет детей и едет к свекру загород. Там она узнает его собственную историю запретной любви. Сюжет философский. О долге и цене настоящего счастья. Но фильм получился совсем не скучным.

А если хочется чего-то более серьезного, то можно посмотреть «Любовь во время холеры». Это экранизация произведения Габриэля Гарсия Маркеса — мастера подачи простой жизненной ситуации в форме философской притчи. «Любовь во время холеры» рассказывает о силе любви, которой не страшны время и обстоятельства.

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