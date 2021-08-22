Их избивали битой и связывали: ТОП-5 звезд-жертв абьюзивных отношений
Казалось бы, союз двух сердец призван улучшить жизнь обеих сторон, а не разрушить её.
Казалось бы, союз двух сердец призван улучшить жизнь обеих сторон, а не разрушить её.
Однако в жизни бывает по-разному. Причем в последнее время вопиющих случаев домашнего насилия становится всё больше. Или же о них стали чаще говорить вслух, ведь рассказать о пережитом горе тяжело любому человеку. Некоторые всё же решаются на этот шаг. PopcornNews вспомнил тех звёзд, кто не побоялся заявить об этом вслух.
Эмбер Херд и Джонни Депп
Они познакомились в 2011 году на съемках фильма «Ромовый дневник». В 2014 году Депп сделал возлюбленной предложение, и в 2015-ом они поженились. Однако уже через год Эмбер подала на развод, указав причиной «непримиримые противоречия».
Лишь спустя два года она решилась рассказать о том, что является жертвой физического и психологического насилия. По словам актрисы, пьющий Депп жестоко избивал ее. По итогу судья признал действительными 12 из 14 заявленных эпизодов насилия, а звезда «Пиратов Карибского моря» подвергся травле в социальных сетях и бойкоту от Голливуда.
За конфликтом активно следило всё мировое сообщество, ведь Депп со своей стороны тоже обвинял экс-супругу в рукоприкладстве, показывая фотографии с синяками. По итогу всех тяжб, несмотря на опубликованные записи звонков Херд, где она практически признается в содеянном, виноватым всё же остался Депп, лишившись нескольких ролей и проката собственного фильма на территории США.
Рианна и Крис Браун
Их знакомство состоялось в 2005 году. В то время не заходило и речи об отношениях, однако в 2007-ом они начали встречаться, а в 2009-ом накануне церемонии «Грэмми» Крис жестоко избил Рианну в машине и скрылся.
Рианна попыталась выхватить у него телефон, потому что хотела убедиться, что слухи об интрижке рэпера правдивы. По словам Криса, ему показалось, что певица собирается его ударить. Браун ударил первым, а возлюбленная плюнула кровью ему в лицо. Рэпера это разозлило, и завязалась драка.
Рианна подала на него в суд, и Браун был приговорен к 6 месяцам исправительных работ и 5 годам условного срока. В дальнейшем Крис многократно раскаивался в содеянном и при любой возможности пытался вернуть певицу и даже сделал татуировку с её изображением. Рианна дала ему второй шанс, но так и не смогла простить тот случай. В 2013 году пара разошлась окончательно.
Мадонна и Шон Пенн
О скандалах этой пары тогда знал весь мир. Влюбленные сыграли свадьбу в первые же месяцы после знакомства в 1985 году. Оба уже были популярны, но ни один еще не достиг пика своей карьеры.
У Пенна совсем отсутствовал самоконтроль, зато он был панически ревнив и любил выпить. Мадонна же обожала подливать масла в огонь и давать мужу поводы для ревности, заводя романы на стороне.
Одно время певица даже встречалась с Джоном Кеннеди-младшим. Всё чаще она начала появляться на публике в синяках и ссадинах: Шон избивал её бейсбольной битой. Тогда она даже не подала заявление в полицию, несмотря на уговоры близких.
И зря, ведь самое страшное было еще впереди. Однажды актер связал её проводами, избил и изнасиловал. Этот ужас продолжался на протяжении 9 часов, после которых измученная Мадонна обратилась в полицейский участок.
До сих пор никто не знает почему, но позже певица забрала заявление, и Шон остался безнаказанным. Разумеется, развод не заставил себя ждать, однако вот уже на протяжении 30 лет каждый из них считает этот брак важнейшим событием в своей жизни, и экс-супруги всё еще клянутся друг другу в вечной любви. Таких созависимых отношений не понимает никто, поэтому на сегодняшний день это, наверное, самый яркий подобный случай.
Уитни Хьюстон и Бобби Браун
Впервые Бобби Браун избил свою жену практически сразу после свадебного торжества в 1992 году. Конечно, Уитни обратилась в полицию. Браун клялся и божился, что исправится, но, разумеется, избиения повторялись снова и снова.
Брауну причисляют также сексуальные домогательства и драки. Актер даже успел побывать в тюрьме. Их брак тянулся 14 немыслимых лет. У Уитни даже родилась дочь, однако это случилось между двумя выкидышами.
Для прессы их отношения были неиссякаемым источником материалов о скандалах, приправленных фактами злоупотребления наркотиков, хотя, как утверждает биограф певицы, именно отношение мужа подтолкнуло её к запрещенным веществам. На развод Хьюстон подала только в 2006 году, а произошел он лишь в 2007-ом.
Агата Муцениеце и Павел Прилучный
Как известно, подобные ужасы происходят не только на западе, но и у нас в стране. Брак Агаты Муцениеце и Павла Прилучного всем казался идеальным, поэтому одновременное объявление о разводе стало настоящим шоком для всех.
Еще более поражающим стало заявление Агаты о том, что её экс-супруг, с которым актриса прожила 10 лет, — настоящий тиран. По её словам, он был жутким ревнивцем, употреблял алкоголь в больших количествах, поднимал на неё руку и даже выгонял жену с детьми из дома.
Позже актриса говорила, что страсть являлась очень значимой составляющей в их отношениях, но пьяный Павел постоянно перегибал палку. Однако по заявлениям Агаты, она не смогла забыть мужа до сих пор. Несмотря на весь ужас прошлого, развод дался ей очень нелегко.