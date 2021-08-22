Их избивали битой и связывали: ТОП-5 звезд-жертв абьюзивных отношений

Однако в жизни бывает по-разному. Причем в последнее время вопиющих случаев домашнего насилия становится всё больше. Или же о них стали чаще говорить вслух, ведь рассказать о пережитом горе тяжело любому человеку. Некоторые всё же решаются на этот шаг. PopcornNews вспомнил тех звёзд, кто не побоялся заявить об этом вслух.

Эмбер Херд и Джонни Депп

Они познакомились в 2011 году на съемках фильма «Ромовый дневник». В 2014 году Депп сделал возлюбленной предложение, и в 2015-ом они поженились. Однако уже через год Эмбер подала на развод, указав причиной «непримиримые противоречия».

Лишь спустя два года она решилась рассказать о том, что является жертвой физического и психологического насилия. По словам актрисы, пьющий Депп жестоко избивал ее. По итогу судья признал действительными 12 из 14 заявленных эпизодов насилия, а звезда «Пиратов Карибского моря» подвергся травле в социальных сетях и бойкоту от Голливуда.

Джонни Депп и Эмбер Херд ФОТО: Joel Ryan/AP

За конфликтом активно следило всё мировое сообщество, ведь Депп со своей стороны тоже обвинял экс-супругу в рукоприкладстве, показывая фотографии с синяками. По итогу всех тяжб, несмотря на опубликованные записи звонков Херд, где она практически признается в содеянном, виноватым всё же остался Депп, лишившись нескольких ролей и проката собственного фильма на территории США.

Рианна и Крис Браун

Их знакомство состоялось в 2005 году. В то время не заходило и речи об отношениях, однако в 2007-ом они начали встречаться, а в 2009-ом накануне церемонии «Грэмми» Крис жестоко избил Рианну в машине и скрылся.

Рианна попыталась выхватить у него телефон, потому что хотела убедиться, что слухи об интрижке рэпера правдивы. По словам Криса, ему показалось, что певица собирается его ударить. Браун ударил первым, а возлюбленная плюнула кровью ему в лицо. Рэпера это разозлило, и завязалась драка.

Крис Браун и ​Рианна ФОТО: DANNY MOLOSHOK / REUTERS

Рианна подала на него в суд, и Браун был приговорен к 6 месяцам исправительных работ и 5 годам условного срока. В дальнейшем Крис многократно раскаивался в содеянном и при любой возможности пытался вернуть певицу и даже сделал татуировку с её изображением. Рианна дала ему второй шанс, но так и не смогла простить тот случай. В 2013 году пара разошлась окончательно.

Мадонна и Шон Пенн

О скандалах этой пары тогда знал весь мир. Влюбленные сыграли свадьбу в первые же месяцы после знакомства в 1985 году. Оба уже были популярны, но ни один еще не достиг пика своей карьеры.

У Пенна совсем отсутствовал самоконтроль, зато он был панически ревнив и любил выпить. Мадонна же обожала подливать масла в огонь и давать мужу поводы для ревности, заводя романы на стороне.