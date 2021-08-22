Бузова и Билан устроили страстные танцы на вечеринке со звездами

Судя по видео и фото из социальных сетей, артисты не отходили друг от друга весь вечер, они при любом удобном случае касались друг друга и обнимались. Причем, происходило все это не только на танцполе, но прямо во время выступлений, пишет Пятый канал.

Билан в ходе плясок под хиты 90-х и нулевых непрестанно шептал что-то на ушко Бузовой, от чего та или томно вздыхала, или же глаза ее наполнялись почти страстью.

Пользователи сети незамедлительно стали строить догадки на счет взаимоотношений исполнителей. Подогрел домыслы поклонников и комментарий самого Билана, который заявил в беседе с изданием Starhit.ru, что подобное они с Бузовой практикуют уже не первый раз.

«Я, правда, еще зубы не успел почистить. Да мы с Олей к тому же это делаем и без камер», — подлили масла в огонь певец.