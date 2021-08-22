Огромные убытки и проигранные суды. У сына Олега Табакова рушится бизнес

После смерти Олега Табакова прошло три года. За это время жизнь его семьи кардинально поменялась — вдова мэтра Марина Зудина резко лишилась ролей в театре, у младшего сына появился внебрачный ребенок, а старший наследник Антон перебрался в Европу. Ради такого шага ему пришлось закрыть все свои рестораны.

Сын Табакова от первого брака Антон уже не первый год живет в Европе со своей семьей: с женой Анжеликой и двумя дочками. Якобы ради них он бросил весь свой бизнес на родине. В оправдание себя он отметил, что наконец-то хочет побыть безработным.

Но Антон Олегович, слегка приукрасил действительность: три проекта из 14-ти все же остались на плаву. Правда они не совсем прибыльные. Коронакризис 2020 года сделал свое дело — «Виктон-1» — 38 000 евро, «Астра ТК» ушла в минус 4 000 евро, «Аминг» стала убыточной на 11 000 евро.