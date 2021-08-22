Как хронический стресс повреждает мозг и провоцирует болезни

Обычно мозг человека защищен от разных раздражителей гематоэнцефалическим барьером. Долгое пребывание в состоянии стресса разрушает этот барьер. В результате в серое вещество попадают воспалительные белки. Они наносят вред гиппокампу, отвечающему за обучение и память. Также страдают отделы мозга, связанные с мотивацией и сообразительностью. Кроме того, эти воспаления могут привести к диабету и болезням сердца.

В состоянии стресса у человека вырабатывается гормон кортизол. Он помогает организму сохранить энергетические ресурсы, чтобы пережить сложную ситуацию. Однако его выработка на протяжении долгого времени приводит к разным расстройствам. В частности, кортизол может нарушить менструальные циклы и привести к депрессии.

Одновременно хронический стресс нарушает выработку гормона серотонина. Он вызывает чувство радости и создает хорошее настроение. Продолжительная нехватка серотонина при большом содержании кортизола вызывает проблемы со сном. Вдобавок, сбиваются циркадные ритмы, что провоцирует чувство тревоги и беспокойства.