ТОП-5 имен, обладатели которых с ранних лет не терпят вранья

Егор

Поиск истины — одно из главных его качеств, которое проявляется еще в детстве. Маленький Егор не выносит лжи, старается дружить только с порядочными сверстниками и обижается, если его обманывают. Такого же поведения он придерживается во взрослом возрасте. Такой мужчина требует честности от возлюбленных и друзей. Человека с этим именем отличают высокие моральные принципы.

Александра

Девочка с именем Александра не переносит лжи даже во благо. Она легко обнаруживает неискренность. Обманув малышку хоть раз, можно потерять ее доверие. Честная и гордая она может справедливо рассудить спорящих на детской площадке. Взрослая Александра нередко дружит с мужчинами, остерегаясь женского лукавства. Ей легче быть прямолинейной, чем хитрить и изворачиваться.

Илья

С детства Илья не терпит вранья. Не любит обманывать, ему гораздо проще сказать правду. Способен вспылить и обозлиться на того, кто ему солжет, хотя по натуре доброжелателен. Он отличается скрытным характером, но это проявляется только в его привычке переживать трудности в себе. Выросший Илья ищет в женщинах надежность и честность, его нельзя обманывать.

Кира

Эта девочка предпочитает горькую правду сладкой лжи, легко обнаруживает обман и избегает общения со лгунами. Кира — настоящий борец за истину. С малых лет она ищет в словах и поступках других людей только честность. И раскроет ложь любым способом. Не терпит сплетен и домыслов, склонна к обезоруживающей откровенности. Хорошо разбирается в людях и избегает хитрецов.

Михаил