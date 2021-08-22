Первые откровения Элджея о разводе с Настей Ивлеевой

«На старте мы пообещали всегда быть честными друг с другом и с самими собой, вот и вся формула. Настя — человек, с которым можно обсудить абсолютно все, и она все поймет. Для нас нет запретных тем. Мы сошлись уже сформировавшимися осознанными личностями, мы ценим достижения и победы каждого и навсегда останемся друзьями и поддержкой друг другу», — сообщил музыкант.

«Сделать предложение меня надоумил друг, он сказал: «Смотри, все сходится: ты ее любишь, у нее день рождения, ты на родине, семья рядом, друзья, какой момент может быть лучше?» Я подумал — вправду все сходится! До карантина наша жизнь была сплошным путешествием. Во время концертного тура я мог сорваться сразу после выступления туда, где шли съемки «Орла и решки», — лишь бы поваляться несколько часов вместе в кровати и улететь на следующий концерт», — поделился воспоминаниями артист.