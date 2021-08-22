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Певица Asti о «звездах» из соцсетей: «Молокосос спел и миллионы заработал»

Солистка группы Artik & Asti Анна Дзюба и Станислав Юркин ФОТО: Скриншот с Instagram

Солистка группы Artik & Asti Анна Дзюба посетовала на то, что сегодня молодые «звезды» благодаря развитию соцсетей почти молниеносно становятся популярными и богатыми, в то время как артисты ее поколения тратили много сил и труда, чтобы добиться признания.

«Я вот десять лет работаю над своим статусом мощной артистки, а тут просто пришел какой-то молокосос, спел в TikTok, подергался — получился хит, за который он еще и «бабок» заработал фигову тучу. Ты просто не понимаешь… Я ведь десять лет к этому шла, а молокосос спел, станцевал и миллионы заработал. Офигеваешь, как так получается», — высказалась 31-летняя певица в YouTube-шоу Стаса Ярушина.

При этом певица признает, что записывать ролики для TikTok не так уж просто и отмечает, что сама вряд ли появится когда-либо на этой платформе, пишет Пятый канал.

«Ты когда-нибудь пытался снять TikTok? Это невероятно сложно. Как они танцуют? Я вообще не понимаю! Молодое поколение — оно другое. Мы уже не поймем этого, мы уже бабушки с дедушкой. Это тоже талант. Попробуй так подергаться под музыку», — обратилась Дзюба к ведущему.

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