Певица Asti о «звездах» из соцсетей: «Молокосос спел и миллионы заработал»

«Я вот десять лет работаю над своим статусом мощной артистки, а тут просто пришел какой-то молокосос, спел в TikTok, подергался — получился хит, за который он еще и «бабок» заработал фигову тучу. Ты просто не понимаешь… Я ведь десять лет к этому шла, а молокосос спел, станцевал и миллионы заработал. Офигеваешь, как так получается», — высказалась 31-летняя певица в YouTube-шоу Стаса Ярушина.

При этом певица признает, что записывать ролики для TikTok не так уж просто и отмечает, что сама вряд ли появится когда-либо на этой платформе, пишет Пятый канал.