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«Глаз не оторвать»: Цискаридзе записал шуточное видео с шестью танцорами

Николай Цискаридзе. ФОТО: Belinsky Yuri/ITAR-TASS

Известный артист балета и преподаватель Николай Цискаридзе проводит отпуск со своими студентами в Грузии. Из солнечной страны он радует своих подписчиков фотографиями и видеороликами, снятыми со своим «Николаевским отрядом».

Как рассказывает Цискаридзе, сейчас у артистов гастроли в летние месяцы.

В качестве подтверждения работоспособности студентов артист опубликовал шутливый ролик, в котором со студентами выходит из моря и делает несколько балетных движений, сообщает TopNews.ru.

Молодые люди делают синхронные движения, валяются в песке и брызгаются водой. Таким образом Цискаридзе решил поздравить легендарную Коко Шанель с днем рождением.

«Думаю, наше выступление уж точно бы побудило мадемуазель Шанель задуматься о мужской коллекции от кутюр!», – подписал ролик Николай Цискаридзе.

Подписчики оценили юмор Цискаридзе и поддержали его в записи шутливого видео.

За короткое время ролик получил почти полмиллиона просмотров и свыше 5000 комментариев.

Комментаторы удивились, что среди студентов Цискаридзе нет девушек, но другая часть подписчиков отметила: «А они им не нужны».

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