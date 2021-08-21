«Глаз не оторвать»: Цискаридзе записал шуточное видео с шестью танцорами

Как рассказывает Цискаридзе, сейчас у артистов гастроли в летние месяцы.

В качестве подтверждения работоспособности студентов артист опубликовал шутливый ролик, в котором со студентами выходит из моря и делает несколько балетных движений, сообщает TopNews.ru.

Молодые люди делают синхронные движения, валяются в песке и брызгаются водой. Таким образом Цискаридзе решил поздравить легендарную Коко Шанель с днем рождением.

«Думаю, наше выступление уж точно бы побудило мадемуазель Шанель задуматься о мужской коллекции от кутюр!», – подписал ролик Николай Цискаридзе.

Подписчики оценили юмор Цискаридзе и поддержали его в записи шутливого видео.

За короткое время ролик получил почти полмиллиона просмотров и свыше 5000 комментариев.