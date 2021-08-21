В туалет «на всякий случай»: урогинеколог объясняет вред такой привычки

Профессор Домуштсис пояснил, что в среднем люди ходят в туалет примерно каждые три часа, то есть около семи раз за сутки. Некоторые факторы могут повлиять на частоту мочеиспускания – это, например, потребление жидкости и алкоголя, стресс. Женщины склонны посещать туалет чаще мужчин. Им же чаще бывает присуща привычка мочиться «на всякий случай», пишет Medikforum.ru.

Ученый констатирует, что в условиях пандемии коронавируса данная привычка лишь закрепилась у многих людей. Возникшие социальные изменения и практика изоляции поспособствовали тому, что большая часть работников стали трудиться удаленно, дома, где сходить в туалет можно при малейшем позыве.

«Практика профилактического мочеиспускания является вредной привычкой – она ведет к порочному кругу постоянной необходимости пользоваться туалетом», - заявил урогинеколог.

По словам профессора Домуштсиса, когда мы идем мочиться, не испытывая выраженной потребности в этом, подобные действия могут изменить функции мочевого пузыря, сделав его более чувствительным. Это означает, что мочевой пузырь перестанет служить надежным резервуаром для удержания урины, и будет подавать беспокоящие сигналы даже при незначительном наполнении. На то, чтобы мочевой пузырь стал более чувствительным, может потребоваться всего две недели, говорит ученый.

Урогинеколог рекомендует «тренировать» мочевой пузырь.

«Хорошая привычка – откладывать посещение туалета, когда это удобно для вас – сначала на пять минут, затем на десять, а затем постарайтесь сделать перерыв. между посещениями туалета около трех часов, в зависимости от количества потребляемой жидкости», - дал совет эксперт.

Он напомнил, что мочевой пузырь могут раздражать, действуя как мочегонные средства, кофеин, кислые напитки (цитрусовые), алкоголь. Профессор рекомендует пить достаточное количество чистой воды, а также практиковать упражнения для тазового дна – они улучшают контроль над пузырем.

Когда нужно обратиться к врачу? Поводом для обращения к специалистам являются следующие симптомы.

учащаются позывы к мочеиспусканию ночью

необходимость посетить туалет возникает резко, внезапно

учащается посещение туалета за весь день

при мочеиспускании ощущаются боль или жжение

моча выглядит мутной

в моче заметны следы крови

возникает боль внизу живота или в спине, под ребрами

повышается температура, возникает лихорадка