Подпишись! Анджелина Джоли завела Instagram

Первый пост 46-летняя Джоли посвятила жителям Афганистана. Она пояснила, что завела аккаунт только ради того, чтобы поддержать афганцев и дать им возможность высказаться, передает Starhit.ru.

«Прямо сейчас народ Афганистана теряет способность общаться в социальных сетях и свободно выражать свои мысли, поэтому я пришла в Instagram, чтобы поделиться историями и голосами тех, кто во всем мире борется за свои основные права человека», — сообщила звезда.

Актриса не понаслышке знает, что сейчас происходит в этой стране Южной Азии. Еще в 2001 году, за две недели до трагедии 11 сентября, она побывала там и лично общалась с беженцами, видела своими глазами ужас и страх людей.

«Прискорбно наблюдать, как афганцы снова вынуждены покинуть свои дома из-за страха и неуверенности, охвативших их страну. Потратить так много времени и денег, пролить кровь и потерять жизни только ради этого — это почти невозможно понять. Наблюдать в течение десятилетий, как с афганскими беженцами — одними из самых способных людей в мире — обращаются как с обузой, также вызывает отвращение», — поделилась переживаниями Джоли.

Помимо проникновенного текста Анджелина опубликовала письмо афганской девочки-подростка, в которой та откровенно рассказывает, как в одночасье изменилась ее жизнь.