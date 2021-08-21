Сб, 21.08.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Олимпиада
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз

Подпишись! Анджелина Джоли завела Instagram

Анджелина Джоли ФОТО: SWNS/SWNS

Анджелина Джоли не только успешная актриса, но и посол доброй воли ООН. В социальной сети она зарегистрировалась не для того, чтобы делиться с многомиллионной армией фанатов подробностями личной жизни, а лишь с одной благой целью. Меньше чем за сутки на нее подписались почти пять миллионов человек.

Первый пост 46-летняя Джоли посвятила жителям Афганистана. Она пояснила, что завела аккаунт только ради того, чтобы поддержать афганцев и дать им возможность высказаться, передает Starhit.ru.

«Прямо сейчас народ Афганистана теряет способность общаться в социальных сетях и свободно выражать свои мысли, поэтому я пришла в Instagram, чтобы поделиться историями и голосами тех, кто во всем мире борется за свои основные права человека», — сообщила звезда.

Актриса не понаслышке знает, что сейчас происходит в этой стране Южной Азии. Еще в 2001 году, за две недели до трагедии 11 сентября, она побывала там и лично общалась с беженцами, видела своими глазами ужас и страх людей.

«Прискорбно наблюдать, как афганцы снова вынуждены покинуть свои дома из-за страха и неуверенности, охвативших их страну. Потратить так много времени и денег, пролить кровь и потерять жизни только ради этого — это почти невозможно понять. Наблюдать в течение десятилетий, как с афганскими беженцами — одними из самых способных людей в мире — обращаются как с обузой, также вызывает отвращение», — поделилась переживаниями Джоли.

Помимо проникновенного текста Анджелина опубликовала письмо афганской девочки-подростка, в которой та откровенно рассказывает, как в одночасье изменилась ее жизнь.

Джоли призывает следовать людей ее примеру и обратить внимание на ситуацию: «Как и другие преданные делу, я не отвернусь. Буду продолжать искать способы помочь. И я надеюсь, вы присоединитесь ко мне».

НАВЕРХ
Back