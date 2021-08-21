Моргенштер: я постараюсь вложить в ваших детей лучшее а вы продолжайте бухать!

Артист посетил турнир смешанных единоборств MMA турниров Hardcore Fighting Championship. Там он встретился с бойцом Виктором Брониным, мастером спорта по кунг-фу, имеющим прозвище «Боец из морга». Тот традиционно начал предъявлять ему претензии, посыл которых сводился к том, что не следует развращать несовершеннолетних неоднозначным творчеством, пишет Lenta.ru.

Многие родители совершенно не воспитывают своих детей и перекладывают ответственность на их кумиров, поэтому он решил поменять вектор своей деятельности. «Я осознал, что ответственен за воспитание многих детей в этой стране. Родителям, которым все равно на своих детей, скажу: я постараюсь вложить в них лучшее. А вы продолжайте бухать!» — подчеркнул он.