Дава впервые рассказал о предложении Бузовой выйти замуж

«Об этом никто не знает, но спустя три месяца наших отношений я сделал Оле предложение руки и сердца. Подобное было впервые в моей жизни, и я думал, что это раз и навсегда. Мои близкие знали об этом», — сказал Дава.

По словам Манукяна, предложение возлюбленной он сделал во время совместного путешествия по Риму. Блогер заявил, что Бузова не торопилась дать ответ и не говорила о предстоящей свадьбе, пишет Lenta.ru.

«Несколько месяцев просил Ольгу планировать свадьбу, но прошло время, и я понял, что это никому не нужно. Первые полгода у меня сносило башню от Оли, и она ко мне относилась так же», — вспомнил Дава.