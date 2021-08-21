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ОГО! В Ласнамяэ покажут самое крупное шоу поющих фонтанов в Эстонии

Парк Паэ. ФОТО: Andres Haabu

Дни Ласнамяэ, которые пройдут 21-29 августа, откроются уникальным представлением поющих фонтанов, которое начнется сегодня в 20:30 в парке Паэ. Это крупнейшая инсталляция поющих фонтанов, когда либо показанная в Эстонии.

«Приглашаю всех таллиннцев на масштабное открытие Дней Ласнамяэ, где можно будет насладиться красивым представлением фонтанов на озере Паэ. В прошлом году шоу поющих фонтанов было очень хорошо принято публикой, и поэтому добавлю, что сегодняшнее решение почти в два раза крупнее и мощнее, и прежде в Эстонии никогда не делали чего-то подобного», – сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Шоу поющих фонтанов пройдет на озере Паэ два вечера подряд: 21 и 22 августа. Представления начнутся в 20:30 и продлятся до 01:00 ночью, но громкость музыки убавят еще раньше. В трек-листе известные композиции разных жанров, и каждый найдет там что-то на свой вкус. Большая территория парка Паэ позволяет смотреть представление рассредоточено, и соблюдая безопасную дистанцию с другими зрителями.

Инсталляция поющих фонтанов уникальна и разработана в Латвии, и впервые в таком объеме демонстрируется в Эстонии. Для этого на озере Паэ установлен почти 75-метровый ряд фонтанов, который состоит более чем из 120 отдельных фонтанов и более чем из 100 световых элементов. Потоки воды будут взлетать на высоту до 25 метров и создавать различные фигуры и движения своими струями.

Проходящие 21-29 августа Дни Ласнамяэ – разносторонний городской фестиваль, где есть место для музыки, искусства и других интересных мероприятий в городской среде. Все мероприятия в рамках Дней Ласнамяэ (искл. прокат лодок) проходят бесплатно! Организаторы могут внести в программу изменения. Более подробная программа доступна на сайте tallinn.ee/lasnamae и на странице Управы района Ласнамяэ в Facebook.

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