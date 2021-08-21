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Смотри: рэпер nublu засветил лицо в розарии Кадриорга

nublu FOTO: Konstantin Sednev/postimees Grupp/scanpix Baltics ФОТО: Konstantin Sednev/Postimees Grupp/Scanpix Baltics

Рэпер nubluспосетил розарий замка Кадриорг по случаю Дня восстановления независимости.

По случаю 30-летия восстановления независимости Эстонии президент Керсти Кальюлайд обычно ждет гостей в розарии канцелярии президента, куда приехал также 25-летний рэпер Нублу, который оказался перед камерой в Кадриорге в компании коллег.

Как ни странно, на nublu были полупрозрачные солнцезащитные очки, так что это может быть одно из первых публичных мероприятий, на которых можно увидеть глаза загадочной звезды.

nublu ФОТО: Raul Mee

Также nublu пожимал руку президента в прошлом году 24 февраля, взяв с собой свою знаменитую сестру, фигуристку Еву-Лотту Кийбус на прием в Театре Угала.

nublu ФОТО: Raul Mee
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