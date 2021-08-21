Смотри: рэпер nublu засветил лицо в розарии Кадриорга
Рэпер nubluспосетил розарий замка Кадриорг по случаю Дня восстановления независимости.
Рэпер nubluспосетил розарий замка Кадриорг по случаю Дня восстановления независимости.
По случаю 30-летия восстановления независимости Эстонии президент Керсти Кальюлайд обычно ждет гостей в розарии канцелярии президента, куда приехал также 25-летний рэпер Нублу, который оказался перед камерой в Кадриорге в компании коллег.
Как ни странно, на nublu были полупрозрачные солнцезащитные очки, так что это может быть одно из первых публичных мероприятий, на которых можно увидеть глаза загадочной звезды.
Также nublu пожимал руку президента в прошлом году 24 февраля, взяв с собой свою знаменитую сестру, фигуристку Еву-Лотту Кийбус на прием в Театре Угала.