Смотри: рэпер nublu засветил лицо в розарии Кадриорга

По случаю 30-летия восстановления независимости Эстонии президент Керсти Кальюлайд обычно ждет гостей в розарии канцелярии президента, куда приехал также 25-летний рэпер Нублу, который оказался перед камерой в Кадриорге в компании коллег.

Как ни странно, на nublu были полупрозрачные солнцезащитные очки, так что это может быть одно из первых публичных мероприятий, на которых можно увидеть глаза загадочной звезды.

nublu ФОТО: Raul Mee

Также nublu пожимал руку президента в прошлом году 24 февраля, взяв с собой свою знаменитую сестру, фигуристку Еву-Лотту Кийбус на прием в Театре Угала.