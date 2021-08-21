Сегодня в PõhjaKino будет показан фантастический триллер «Кома»

«На сегодняшнем киносеансе PõhjaKino во дворе Народного дома Копли будет показан фантастический триллер Никиты Аргунова »Кома«. Исторический народный дом Копли после периода затишья снова становится местом проведения мероприятий, так что кроме просмотра фильма будет интересно осмотреть и само здание», — сказала исполняющая обязанности старейшины Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап. Последний киносеанс PõhjaKino 2021, который состоится 22 августа, и где будет показан фильм Рода Лури на тему Афганистана «Форпост» («Outpost»), завершит в этом году KopliFest.
«Чтобы было удобней смотреть фильмы, советуем взять с собой пледы и подушки», — отметила Пихлап. Кинопоказы бесплатные. Фильмы будут показаны на языке оригинала с субтитрами. Организатор мероприятия: управа Пыхья-Таллинна.
Программа PõhjaKino 2021:
21.08/18:00 – Двор народного дома Копли (Копли, 93) - «Кома» (12+, на русском языке с субтитрами на эстонском языке)
22.08/18:00 – Двор народного дома Копли (Копли, 93) - «Форпост» (16+, на английском языке с субтитрами на эстонском и русском языках).