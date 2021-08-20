Смотри: Lexsoul Dancemachine порвали публику в Теллискиви

Simple Session - крупнейшее всемирно известное мероприятие по уличным видам спорта в Эстонии, которое пройдет с 20 по 21 августа. Звезд скейтборда и BMX развенкала Lexsoul Dancemachine, а пластинки крутили Mirson, Philgood и The Accountant.

В этом году 31 профессиональный скейтбордист и 33 каскадера со всего мира примут участие в соревнованиях по дисциплинам скейтбординга и уличной езды BMX на фабрике Nordic. В день открытия соревнований пройдут квалификационные соревнования по скейтбордингу и BMX, а также кататься будут эстонские спортсмены, победившие в соревнованиях. В субботу, 21 августа, состоится финал.